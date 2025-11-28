Secciones
SociedadActualidad

Cambian los subsidios para electricidad y gas en 2026: desde qué monto se recibirá el beneficio y cómo será el nuevo esquema

El Gobierno eliminará la segmentación por niveles y unificará todos los programas en un régimen único de “subsidios focalizados”.

Subsidios. Cambian las reglas para los beneficios. Subsidios. Cambian las reglas para los beneficios.
28 Noviembre 2025

La Secretaría de Energía confirmó que a partir del año próximo comenzará a regir un nuevo esquema de subsidios para electricidad, gas natural, gas propano y garrafas del Plan Hogar. La medida unificará los regímenes vigentes desde 2022 y terminará con las categorías N1, N2 y N3.

El cambio quedó oficializado mediante la resolución 484/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

Además, ya se habilitó una consulta pública en la web oficial del Gobierno para que los usuarios presenten sugerencias hasta el 22 de diciembre.

Cómo será el nuevo esquema de subsidios en 2026

El nuevo régimen elimina los programas actuales y los reemplaza por un sistema único y simplificado que abarcará:

Segmentación eléctrica y gas (N1, N2 y N3)

Programa Hogar

Tarifa Social de Gas

Según Energía, la actualización busca “reducir distorsiones, ordenar el sistema y concentrar los recursos del Estado en quienes realmente los necesitan”.

Dos categorías: hogares con subsidio y hogares sin subsidio

A partir de 2026, solo existirán dos grupos:

Hogares con subsidio

Hogares sin subsidio, que pagarán el costo pleno del servicio

La diferencia entre uno y otro estará determinada por el nivel de ingresos, el patrimonio declarado y la condición socioeconómica.

Desde qué monto se accederá a los subsidios

El criterio de corte será el equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para una familia tipo.

Según el último dato de Indec, la CBT de octubre fue de $1.213.799.

Por lo tanto, hasta la próxima actualización, recibirán subsidio los hogares con ingresos inferiores a $3.641.397.

Quienes superen ese monto deberán pagar la tarifa plena.

Los usuarios ya inscriptos en el RASE no deberán volver a anotarse: sus datos se migrarán automáticamente y podrán actualizarse mediante declaración jurada.

Cómo inscribirse para recibir subsidio en garrafas y gas propano

El nuevo sistema incorporará a 3.364.065 beneficiarios del actual Programa Hogar.

Desde enero, los usuarios de:

Gas propano por redes

Garrafas GLP de 10 kilos

podrán anotarse mediante un formulario disponible en argentina.gob.ar/subsidios.

De cuánto serán los subsidios: electricidad y gas

El beneficio será distinto según el servicio y la época del año.

Electricidad

50% de bonificación todo el año

Se aplicará sobre:

300 kWh mensuales en meses de mayor demanda

150 kWh mensuales en meses templados

Gas por redes

50% de subsidio solo entre abril y septiembre (temporada alta)

Sin subsidio en meses de bajo consumo

Los bloques de consumo subsidiado se mantendrán según las necesidades estacionales de cada región.

Bonificación extraordinaria en enero de 2026

Solo durante el primer año de aplicación del nuevo sistema:

Electricidad: el subsidio será del 75% en enero

Gas: habrá una bonificación excepcional del 25%, pese a no contar con subsidio base en verano

Ese extra se irá reduciendo mes a mes hasta desaparecer en diciembre de 2026.

Irregularidades detectadas en el esquema anterior

Energía volvió a cuestionar la segmentación implementada desde 2022.

La revisión detectó:

2.590.000 usuarios que recibían subsidios sin cumplir requisitos

370.000 solicitudes asociadas a personas fallecidas

15.518 hogares en countries y barrios cerrados con subsidio para ingresos bajos

El objetivo, según el Gobierno, es “terminar con privilegios y concentrar el esfuerzo del Estado en los hogares que realmente lo requieren”.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Fórmula 1 en Qatar: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Lusail
1

Fórmula 1 en Qatar: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Lusail

Grupo ECIPSA entregó un nuevo edificio Natania en Tucumán y se prepara para cerrar el año con más de 500 entregas
2

Grupo ECIPSA entregó un nuevo edificio Natania en Tucumán y se prepara para cerrar el año con más de 500 entregas

Abril Sosa adelanta en CiTá los temas de su nuevo disco
3

Abril Sosa adelanta en CiTá los temas de su nuevo disco

En el Centro Virla sonarán los mejores temas de Fito Páez
4

En el Centro Virla sonarán los mejores temas de Fito Páez

Los valses de Strauss que se bailan en los casamientos
5

Los valses de Strauss que se bailan en los casamientos

Centro Cultural Rougés: planteo expandido que excede lo escénico
6

Centro Cultural Rougés: planteo expandido que excede lo escénico

Más Noticias
Multas por tomar mate y manejar: qué provincias las aplican y cuánto deberías pagar

Multas por tomar mate y manejar: qué provincias las aplican y cuánto deberías pagar

Hay alerta amarilla por tormentas y sigue el calor intenso: estas son las provincias afectadas

Hay alerta amarilla por tormentas y sigue el calor intenso: estas son las provincias afectadas

La carrera universitaria más ignorada y que es cada vez más demandada en el mercado laboral

La carrera universitaria más ignorada y que es cada vez más demandada en el mercado laboral

Rige la alerta amarilla por lluvias, tormentas y calor intenso en seis provincias del país: ¿cuáles son?

Rige la alerta amarilla por lluvias, tormentas y calor intenso en seis provincias del país: ¿cuáles son?

Quiénes recibirán el bono de $300.000 que pagará Anses antes de fin de mes

Quiénes recibirán el bono de $300.000 que pagará Anses antes de fin de mes

Banco Nación: de cuánto sería la cuota mensual por un crédito hipotecario de $77 millones

Banco Nación: de cuánto sería la cuota mensual por un crédito hipotecario de $77 millones

Vientos intensos y temperaturas extremas: siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla

Vientos intensos y temperaturas extremas: siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Comentarios