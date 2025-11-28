Cambian los subsidios para electricidad y gas en 2026: desde qué monto se recibirá el beneficio y cómo será el nuevo esquema

La Secretaría de Energía confirmó que a partir del año próximo comenzará a regir un nuevo esquema de subsidios para electricidad, gas natural, gas propano y garrafas del Plan Hogar. La medida unificará los regímenes vigentes desde 2022 y terminará con las categorías N1, N2 y N3.
El cambio quedó oficializado mediante la resolución 484/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial.
Además, ya se habilitó una consulta pública en la web oficial del Gobierno para que los usuarios presenten sugerencias hasta el 22 de diciembre.
Cómo será el nuevo esquema de subsidios en 2026
El nuevo régimen elimina los programas actuales y los reemplaza por un sistema único y simplificado que abarcará:
Segmentación eléctrica y gas (N1, N2 y N3)
Programa Hogar
Tarifa Social de Gas
Según Energía, la actualización busca “reducir distorsiones, ordenar el sistema y concentrar los recursos del Estado en quienes realmente los necesitan”.
Dos categorías: hogares con subsidio y hogares sin subsidio
A partir de 2026, solo existirán dos grupos:
Hogares con subsidio
Hogares sin subsidio, que pagarán el costo pleno del servicio
La diferencia entre uno y otro estará determinada por el nivel de ingresos, el patrimonio declarado y la condición socioeconómica.
Desde qué monto se accederá a los subsidios
El criterio de corte será el equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para una familia tipo.
Según el último dato de Indec, la CBT de octubre fue de $1.213.799.
Por lo tanto, hasta la próxima actualización, recibirán subsidio los hogares con ingresos inferiores a $3.641.397.
Quienes superen ese monto deberán pagar la tarifa plena.
Los usuarios ya inscriptos en el RASE no deberán volver a anotarse: sus datos se migrarán automáticamente y podrán actualizarse mediante declaración jurada.
Cómo inscribirse para recibir subsidio en garrafas y gas propano
El nuevo sistema incorporará a 3.364.065 beneficiarios del actual Programa Hogar.
Desde enero, los usuarios de:
Gas propano por redes
Garrafas GLP de 10 kilos
podrán anotarse mediante un formulario disponible en argentina.gob.ar/subsidios.
De cuánto serán los subsidios: electricidad y gas
El beneficio será distinto según el servicio y la época del año.
Electricidad
50% de bonificación todo el año
Se aplicará sobre:
300 kWh mensuales en meses de mayor demanda
150 kWh mensuales en meses templados
Gas por redes
50% de subsidio solo entre abril y septiembre (temporada alta)
Sin subsidio en meses de bajo consumo
Los bloques de consumo subsidiado se mantendrán según las necesidades estacionales de cada región.
Bonificación extraordinaria en enero de 2026
Solo durante el primer año de aplicación del nuevo sistema:
Electricidad: el subsidio será del 75% en enero
Gas: habrá una bonificación excepcional del 25%, pese a no contar con subsidio base en verano
Ese extra se irá reduciendo mes a mes hasta desaparecer en diciembre de 2026.
Irregularidades detectadas en el esquema anterior
Energía volvió a cuestionar la segmentación implementada desde 2022.
La revisión detectó:
2.590.000 usuarios que recibían subsidios sin cumplir requisitos
370.000 solicitudes asociadas a personas fallecidas
15.518 hogares en countries y barrios cerrados con subsidio para ingresos bajos
El objetivo, según el Gobierno, es “terminar con privilegios y concentrar el esfuerzo del Estado en los hogares que realmente lo requieren”.