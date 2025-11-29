Los gremios docentes regresan a las Juntas de Clasificación

En el caso de los docentes de gestión privada, la Junta no hace un padrón de orden de mérito porque la designación corre por cuenta de los colegios, pero sí debe verificar que esos educadores cuenten con la titulación competente para el desempeño de la actividad. Las juntas también participan en los concursos de ascensos de jerarquía en titularidad. “En esta gestión ya hemos convocado a cuatro o cinco concursos de directores, que no se hacían hace muchos años, en niveles primario, secundario y superior”, destacó.