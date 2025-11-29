Los gremios docentes regresan a las Juntas de Clasificación

Tras un paréntesis de 17 años, los docentes tucumanos vuelven a tener representación gremial ante las Juntas de Clasificación Docente. Ayer se conoció el resultado provisorio de las elecciones de Junta Superior, Especial, Artística y de Organismos de Apoyo, que tuvieron lugar el jueves, con la participación del 80% de los docentes empadronados, según datos oficiales.
De acuerdo al escrutinio provisorio, la lista Dorada, presentada por la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (Atep) ocupa el primer lugar, con 1.076 votos sobre un total de 2.709. El segundo le corresponde a la lista Roja, de la Agremiación del Personal Docente de Enseñanza Media y Superior (Apemys), que cosechó 791 sufragios. Le siguió la lista Bordó, refrendada por la Unión Docentes Tucumanos (UDT), con 769 votos. Hubo 30 votos en blanco, 39 nulos y cuatro impugnados.
De confirmarse los resultados provisorios, dos vocalías serían ocupadas por los candidatos de la lista Dorada y una por los de la lista Roja.
“Más allá de los resultados, esta elección significa una fiesta democrática muy esperada por los docentes y que se ha visto plasmada en la participación del 80% de los empadronados. Y también una alegría para el Gobierno provincial por haber cumplido un objetivo que se había propuesto la ministra Susana Montaldo desde que asumió ”, destacó el abogado Facundo Juez Pérez, subsecretario de Asistencia Legal y Técnica del Ministerio de Educación.
Este proceso de regularización de las cuatro juntas comenzó el año pasado, con la elección de representantes gremiales en las de Inicial y Primaria, Secundaria y Técnica. Los próximos pasos son la designación de las autoridades electas, la firma del decreto correspondiente por parte de la ministra y el Gobernador y el anuncio de la fecha de asunción de las nuevas autoridades.
Cómo funcionan
Según el Estatuto Docente, las Juntas de Clasificación están integradas por siete representantes, cuatro por el Poder Ejecutivo y tres por los docentes. “Todos los miembros tienen las mismas funciones de carácter técnico, que son la calificación y evaluación de los antecedentes de todos los docentes de la provincia. Esa calificación se hace para establecer un orden de mérito en virtud del cual los aspirantes a tomar nuevos cargos docentes o el primero integran un padrón y por orden toman los cargos cuando se producen vacantes”, explicó Juez Pérez.
En el caso de los docentes de gestión privada, la Junta no hace un padrón de orden de mérito porque la designación corre por cuenta de los colegios, pero sí debe verificar que esos educadores cuenten con la titulación competente para el desempeño de la actividad. Las juntas también participan en los concursos de ascensos de jerarquía en titularidad. “En esta gestión ya hemos convocado a cuatro o cinco concursos de directores, que no se hacían hace muchos años, en niveles primario, secundario y superior”, destacó.
Por último, Juez Pérez destacó que la representación de gremios en las juntas garantiza a los docentes que van a estar debidamente calificados, y esto contribuye a la transparencia del sistema educativo.