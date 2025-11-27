Tras 17 años, Educación normaliza sus Juntas de Clasificación

Por primera vez, en 17 años, los docentes volverán a tener representación gremial en la totalidad de las Juntas de Clasificación Docente. El año pasado se inició el proceso de regularización en tres de las cuatro juntas del sistema -inicial y primaria, secundaria y técnica- y mañana le tocará el turno a la última, la de Educación Superior, Especial, y Artística, y de Organismos de Apoyo como SASE y GPI.
Alrededor de 3.339 docentes, entre titulares e interinos, están en condiciones de votar a sus representantes en los comicios que se llevarán a cabo de 8 a 18, en 11 departamentos (sedes en la web https://www.educaciontuc.gov.ar/juntas-electorales/ ). La votación es obligatoria. Se presentan tres listas Roja (Apemys), Dorada (ATEP) y Bordó (UDT).
“Es lamentable que durante tantos años haya quedado obstaculizado el proceso de democratización en el sistema educativo. Pero para nosotros este era un eje fundamental, lograr que se cumplan las leyes porque el cumplimiento de la normativa permite el ejercicio de la democracia”, destacó la ministra de Educación Susana Montaldo. Resaltó la importancia de que “los docentes puedan elegir a quiénes los van a representar y que sean ellos mismos quienes hagan la vigilancia del cumplimiento de la legislación, para garantizar que las carpetas que presenten los docentes estén correctamente clasificadas, porque esto eque es lo que les va a dar acceso a un puesto de trabajo”.
“Esto por un lado democratiza sino que el sistema y por el otro permite una formación y una especialización permanente. Si queremos tener una educación de nivel tenemos que tener docentes constantemente formados y actualizados en todas las demandas del siglo XXI”, concluyó la ministra.
La visión gremial
La regularización de las juntas era un reclamo insistente de todos los gremios docentes A su turno,. El el secretario general de ATEP, Hugo Brito, celebró la decisión del gobierno de regularizarr las juntas. Recordó que en cada junta hay siete vocales, cuatro son elegidos por el Poder Ejecutivo y tres por los gremios. “Desde 2008 no se convocaba a elecciones de representantes docentes. “Por eso estos comicios son muy importantes para la docencia y para ATEP que venía reclamando este derecho”, resaltó. Explicó que los vocales gremiales “son importantes porque serán los que van a defender a los docentes ante cualquier anomalía o ante el avasallamiento del sistema dentro de las juntas, y exigirán que se actúe conforme a derecho”.
“Tener representantes docentes en las juntas nos permitirá controlar que las normas se respeten, y que el docente se sienta acompañado porque a veces no sabe cómo actuar y necesita que lo asesoren. Candidatos de lias litas roja Apemys) (dorada ATEP y bordo UDT ( Intervenida porque hubo denuncias acciones erradas los representantes se intervino la junta y llevo a que todo este tiempo, mas de una vez, se pidió que se efectúen las elecciones y no se realizaban, el año pasado se modifico la ley y llevo a que se puedan hacer. Por fin la docente pueda tener sus representantes en las juntas, el representante es estar controlar ayudar a que las cosas se respeten las normas, el docente se sienta acompañado porque el docente no sabe como actuar, que este va a ser darle el consejo, acompañamiento. Además, el hecho de que podamos ser parte de las juntas nos abrirá las puestas para hacer mejores propuestas, como digitalizar adentro podemos proponer cosas como digitalizarlas juntas y ayudar a la transparencia del sistema”, destacó Isabel Ruiz, titular de la Agremiación de Personal Docente de Enseñanza Media y Superior (Apemis).
En tanto que el secretario general de UDT, Daniel Vizcarra, remarcó que “para nosotros estas elecciones son muy importantes, no solo porque hemos recuperado un derecho sino también porque durante todo este tiempo nuestro gremio fue ninguneado, a pesar de que cuando se hizo la intervención nosotros habíamos ganado en las cuatro juntas y sin embargo después no nos reconocieron. Hoy tenemos un nuevo paradigma y podemos trabajar juntos todos los gremios, como nos pidió el gobernador apenas asumió”, afirmó.
“La posibilidad de que todos los docentes voten es lo que mas hemos venido pidiendo”, añadió.
Por las votaciones no hay actividad en las escuelas especiales y itinerante. Es obligatorio y votan los docentes titulares e interinos, y los que están de licencia también.