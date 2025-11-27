Tras 17 años, Educación normaliza sus Juntas de Clasificación

“Tener representantes docentes en las juntas nos permitirá controlar que las normas se respeten, y que el docente se sienta acompañado porque a veces no sabe cómo actuar y necesita que lo asesoren. Candidatos de lias litas roja Apemys) (dorada ATEP y bordo UDT ( Intervenida porque hubo denuncias acciones erradas los representantes se intervino la junta y llevo a que todo este tiempo, mas de una vez, se pidió que se efectúen las elecciones y no se realizaban, el año pasado se modifico la ley y llevo a que se puedan hacer. Por fin la docente pueda tener sus representantes en las juntas, el representante es estar controlar ayudar a que las cosas se respeten las normas, el docente se sienta acompañado porque el docente no sabe como actuar, que este va a ser darle el consejo, acompañamiento. Además, el hecho de que podamos ser parte de las juntas nos abrirá las puestas para hacer mejores propuestas, como digitalizar adentro podemos proponer cosas como digitalizarlas juntas y ayudar a la transparencia del sistema”, destacó Isabel Ruiz, titular de la Agremiación de Personal Docente de Enseñanza Media y Superior (Apemis).