Secciones
Política

El radical Cano insta a que se trate la Cuenta de Inversión

Pedido desde la oposición.

José Cano José Cano
Hace 5 Hs

El legislador radical José Cano elevó una nota al vicegobernador Miguel Ángel Acevedo para solicitar que la Cámara provincial conforme la comisión especial para darle tratamiento al informe elaborado por el Tribunal de Cuentas (TC) sobre la Cuenta de Inversión de 2024 y de dos años anteriores (2023 y 2022), donde constan los detalles sobre la ejecución de los Presupuestos correspondientes a dichos ejercicios.

El opositor recordó que, según lo previsto por la normativa vigente, “si dentro del segundo período de sesiones de ordinarias siguientes la Honorable Legislatura no se expidiere (respecto al instrumento), la Cuenta Inversión se considerará aprobada”, tal como prevé la Ley de Administración Financiera. “Es decir que se requiere por parte de la Honorable Legislatura una manifestación ‘positiva o negativa’, no otorgándole al silencio o falta de tratamiento un carácter de ‘aprobación tácita’, ya que el análisis de la cuenta inversión es una herramienta fundamental para la evaluación y análisis de la gestión de fondos públicos lo que garantiza el ejercicio de los mecanismos de control de los actos de Gobierno, y en definitiva, el blindaje de la forma republicana de gobierno, adoptada igualmente por nuestras Cartas Magnas nacional y provincial”, añadió Cano en el escrito.

José Cano instó a gestionar la colocación de radares para frenar el narcotráfico en el NOA

José Cano instó a gestionar la colocación de radares para frenar el narcotráfico en el NOA

Comisión especial

El radical advirtió que la Ley de Administración Financiera -vigente para el ejercicio fiscal 2023- establece que una comisión especial se debe encargar del estudio de ese informe contable, y si esa situación no se hubiera producido, la Legislatura “tomará como despacho el informe del Tribunal de Cuentas para su tratamiento en el recinto”. Por ello, requirió que se avance con ese paso. “Le solicito además que en la comisión estén representadas la totalidad de las fuerzas políticas que ostenten una banca en la Honorable Legislatura”, añadió el dirigente de la Unión Cívica Radical.

Temas José CanoUnión Cívica RadicalTucumánHonorable Legislatura de TucumánHonorable Tribunal de Cuentas de TucumánMiguel Acevedo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“Seguir votando en Tucumán con este sistema electoral es un escándalo”

“Seguir votando en Tucumán con este sistema electoral es un escándalo”

José Alperovich y Marianela Mirra, ¿se casan o postergan la boda?

José Alperovich y Marianela Mirra, ¿se casan o postergan la boda?

Delivery y unos pocos invitados: Marianela Mirra dio detalles del casamiento con José Alperovich

Delivery y unos pocos invitados: Marianela Mirra dio detalles del casamiento con José Alperovich

¿Por qué los presos pueden casarse?: el caso de José Alperovich y Marianela Mirra

¿Por qué los presos pueden casarse?: el caso de José Alperovich y Marianela Mirra

En una ceremonia íntima, Alperovich y Marianela Mirra dieron el “sí”

En una ceremonia íntima, Alperovich y Marianela Mirra dieron el “sí”

Lo más popular
Fórmula 1 en Qatar: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Lusail
1

Fórmula 1 en Qatar: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Lusail

Grupo ECIPSA entregó un nuevo edificio Natania en Tucumán y se prepara para cerrar el año con más de 500 entregas
2

Grupo ECIPSA entregó un nuevo edificio Natania en Tucumán y se prepara para cerrar el año con más de 500 entregas

Abril Sosa adelanta en CiTá los temas de su nuevo disco
3

Abril Sosa adelanta en CiTá los temas de su nuevo disco

En el Centro Virla sonarán los mejores temas de Fito Páez
4

En el Centro Virla sonarán los mejores temas de Fito Páez

Los valses de Strauss que se bailan en los casamientos
5

Los valses de Strauss que se bailan en los casamientos

Centro Cultural Rougés: planteo expandido que excede lo escénico
6

Centro Cultural Rougés: planteo expandido que excede lo escénico

Más Noticias
Fórmula 1 en Qatar: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Lusail

Fórmula 1 en Qatar: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Lusail

Dolores ya tiene su 0 km de los Números de Oro

Dolores ya tiene su 0 km de los Números de Oro

Danza contemporánea: “Solo/Cuerpo y piano”, una experiencia en el teatro San Martín

Danza contemporánea: “Solo/Cuerpo y piano”, una experiencia en el teatro San Martín

Teatro tucumano: reponen “Marat/Sade” y “Barrio Viajantes”

Teatro tucumano: reponen “Marat/Sade” y “Barrio Viajantes”

Centro Cultural Rougés: planteo expandido que excede lo escénico

Centro Cultural Rougés: planteo expandido que excede lo escénico

Los valses de Strauss que se bailan en los casamientos

Los valses de Strauss que se bailan en los casamientos

En el Centro Virla sonarán los mejores temas de Fito Páez

En el Centro Virla sonarán los mejores temas de Fito Páez

Rinden homenaje a Ernesto Dumit en el Ingenio de las Artes

Rinden homenaje a Ernesto Dumit en el Ingenio de las Artes

Comentarios