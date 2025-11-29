El radical Cano insta a que se trate la Cuenta de Inversión

El legislador radical José Cano elevó una nota al vicegobernador Miguel Ángel Acevedo para solicitar que la Cámara provincial conforme la comisión especial para darle tratamiento al informe elaborado por el Tribunal de Cuentas (TC) sobre la Cuenta de Inversión de 2024 y de dos años anteriores (2023 y 2022), donde constan los detalles sobre la ejecución de los Presupuestos correspondientes a dichos ejercicios.
El opositor recordó que, según lo previsto por la normativa vigente, “si dentro del segundo período de sesiones de ordinarias siguientes la Honorable Legislatura no se expidiere (respecto al instrumento), la Cuenta Inversión se considerará aprobada”, tal como prevé la Ley de Administración Financiera. “Es decir que se requiere por parte de la Honorable Legislatura una manifestación ‘positiva o negativa’, no otorgándole al silencio o falta de tratamiento un carácter de ‘aprobación tácita’, ya que el análisis de la cuenta inversión es una herramienta fundamental para la evaluación y análisis de la gestión de fondos públicos lo que garantiza el ejercicio de los mecanismos de control de los actos de Gobierno, y en definitiva, el blindaje de la forma republicana de gobierno, adoptada igualmente por nuestras Cartas Magnas nacional y provincial”, añadió Cano en el escrito.
Comisión especial
El radical advirtió que la Ley de Administración Financiera -vigente para el ejercicio fiscal 2023- establece que una comisión especial se debe encargar del estudio de ese informe contable, y si esa situación no se hubiera producido, la Legislatura “tomará como despacho el informe del Tribunal de Cuentas para su tratamiento en el recinto”. Por ello, requirió que se avance con ese paso. “Le solicito además que en la comisión estén representadas la totalidad de las fuerzas políticas que ostenten una banca en la Honorable Legislatura”, añadió el dirigente de la Unión Cívica Radical.