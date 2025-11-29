El radical Cano insta a que se trate la Cuenta de Inversión

El opositor recordó que, según lo previsto por la normativa vigente, “si dentro del segundo período de sesiones de ordinarias siguientes la Honorable Legislatura no se expidiere (respecto al instrumento), la Cuenta Inversión se considerará aprobada”, tal como prevé la Ley de Administración Financiera. “Es decir que se requiere por parte de la Honorable Legislatura una manifestación ‘positiva o negativa’, no otorgándole al silencio o falta de tratamiento un carácter de ‘aprobación tácita’, ya que el análisis de la cuenta inversión es una herramienta fundamental para la evaluación y análisis de la gestión de fondos públicos lo que garantiza el ejercicio de los mecanismos de control de los actos de Gobierno, y en definitiva, el blindaje de la forma republicana de gobierno, adoptada igualmente por nuestras Cartas Magnas nacional y provincial”, añadió Cano en el escrito.