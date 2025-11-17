José Cano impulsa la prevención del grooming: "Se reporta un caso cada una hora"

El proyecto impulsado por Cano busca utilizar la fecha del 13 de noviembre como una herramienta para cerrar esa brecha de conocimiento. "Declarar de interés esta jornada permite reforzar el compromiso de Tucumán con la protección de las infancias, promoviendo la articulación entre el Estado, el sistema educativo y las familias", señala la iniciativa. El objetivo es garantizar que NNyA puedan habitar entornos digitales más seguros, dotándolos a ellos y a los adultos de las herramientas necesarias para detectar y prevenir el grooming.