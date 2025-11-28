¿Marianela Mirra volvió a Instagram? El particular nombre que la tucumana eligió para reactivar sus redes

Tras su boda con José Aperovich, Marianela Mirra habría vuelto a Instragram para estrenar su apellido de casada. La tucumana ganadora de Gran Hermano 2007 había cerrado sus redes sociales después de mudarse a un lujoso departamento de Puerto Madero, donde el ex gobernador de Tucumán cumple su prisión domiciliaria.
Para su supuesto regreso a la red social, Marianela habría optado por dejar de lado el apellido Mirra y usar el de casada. Su nuevo perfil seria: @marianelaalperovich_ok y ya le habría mandado solicitud de amistad a algunas personas cercanas a su entorno en Tucumán, según pudo averiguar LA GACETA. Además, la foto de perfil sería del look que usó para su casamiento.
¿Cómo fue el casamiento de Marianela Mirra con José Alperovich?
Esta jueves, después de meses de especulaciones, Marianela Mirra y José Alperovich oficializaron su matrimonio en una ceremonia íntima realizada en un departamento de Puerto Madero, donde el ex gobernador cumple prisión domiciliaria. A pesar de haberse difundido imágenes que muestran a la pareja dando el “sí”, con Mirra luciendo un vestido strapless, peinado recogido y accesorios llamativos, el evento mantuvo un perfil bajo, sin acceso de prensa y con muy pocos asistentes.
Originalmente, había planes de una recepción con entre 20 y 30 invitados y catering de lujo, en un edificio de Zencity, según trascendidos. Pero a último momento decidieron cancelar cualquier festejo o celebración pública. La pareja optó por limitar la boda al trámite civil, con dos testigos, y descartaron la fiesta: el banquete quedó suspendido y el resto se redujo a una celebración privada.