¿Marianela Mirra volvió a Instagram? El particular nombre que la tucumana eligió para reactivar sus redes

Para su supuesto regreso a la red social, Marianela habría optado por dejar de lado el apellido Mirra y usar el de casada. Su nuevo perfil seria: @marianelaalperovich_ok y ya le habría mandado solicitud de amistad a algunas personas cercanas a su entorno en Tucumán, según pudo averiguar LA GACETA. Además, la foto de perfil sería del look que usó para su casamiento.