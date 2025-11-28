Secciones
EspectáculosFamosos

¿Marianela Mirra volvió a Instagram? El particular nombre que la tucumana eligió para reactivar sus redes

La ahora esposa de José Alperovich habría estrenado nuevo perfil en la red social.

Marianela Mirrá habría vuelto a Instagram con un particular nombre Marianela Mirrá habría vuelto a Instagram con un particular nombre La Nación
28 Noviembre 2025

Tras su boda con José Aperovich, Marianela Mirra habría vuelto a Instragram para estrenar su apellido de casada. La tucumana ganadora de Gran Hermano 2007 había cerrado sus redes sociales después de mudarse a un lujoso departamento de Puerto Madero, donde el ex gobernador de Tucumán cumple su prisión domiciliaria. 

Para su supuesto regreso a la red social, Marianela habría optado por dejar de lado el apellido Mirra y usar el de casada. Su nuevo perfil seria: @marianelaalperovich_ok y ya le habría mandado solicitud de amistad a algunas personas cercanas a su entorno en Tucumán, según pudo averiguar LA GACETA. Además, la foto de perfil sería del look que usó para su casamiento.

Este sería el nuevo perfil de Marianela Mirra en Instagram Este sería el nuevo perfil de Marianela Mirra en Instagram Instagram

¿Cómo fue el casamiento de Marianela Mirra con José Alperovich?

Esta jueves, después de meses de especulaciones, Marianela Mirra y José Alperovich oficializaron su matrimonio en una ceremonia íntima realizada en un departamento de Puerto Madero, donde el ex gobernador cumple prisión domiciliaria. A pesar de haberse difundido imágenes que muestran a la pareja dando el “sí”, con Mirra luciendo un vestido strapless, peinado recogido y accesorios llamativos, el evento mantuvo un perfil bajo, sin acceso de prensa y con muy pocos asistentes.

En una ceremonia íntima, Alperovich y Marianela Mirra dieron el “sí”

En una ceremonia íntima, Alperovich y Marianela Mirra dieron el “sí”

Originalmente, había planes de una recepción con entre 20 y 30 invitados y catering de lujo, en un edificio de Zencity, según trascendidos. Pero a último momento decidieron cancelar cualquier festejo o celebración pública. La pareja optó por limitar la boda al trámite civil, con dos testigos, y descartaron la fiesta: el banquete quedó suspendido y el resto se redujo a una celebración privada.

Temas José AlperovichMarianela Mirra
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Fórmula 1 en Qatar: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Lusail
1

Fórmula 1 en Qatar: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Lusail

Grupo ECIPSA entregó un nuevo edificio Natania en Tucumán y se prepara para cerrar el año con más de 500 entregas
2

Grupo ECIPSA entregó un nuevo edificio Natania en Tucumán y se prepara para cerrar el año con más de 500 entregas

Abril Sosa adelanta en CiTá los temas de su nuevo disco
3

Abril Sosa adelanta en CiTá los temas de su nuevo disco

En el Centro Virla sonarán los mejores temas de Fito Páez
4

En el Centro Virla sonarán los mejores temas de Fito Páez

Los valses de Strauss que se bailan en los casamientos
5

Los valses de Strauss que se bailan en los casamientos

Centro Cultural Rougés: planteo expandido que excede lo escénico
6

Centro Cultural Rougés: planteo expandido que excede lo escénico

Más Noticias
Multas por tomar mate y manejar: qué provincias las aplican y cuánto deberías pagar

Multas por tomar mate y manejar: qué provincias las aplican y cuánto deberías pagar

Hay alerta amarilla por tormentas y sigue el calor intenso: estas son las provincias afectadas

Hay alerta amarilla por tormentas y sigue el calor intenso: estas son las provincias afectadas

La carrera universitaria más ignorada y que es cada vez más demandada en el mercado laboral

La carrera universitaria más ignorada y que es cada vez más demandada en el mercado laboral

Rige la alerta amarilla por lluvias, tormentas y calor intenso en seis provincias del país: ¿cuáles son?

Rige la alerta amarilla por lluvias, tormentas y calor intenso en seis provincias del país: ¿cuáles son?

Quiénes recibirán el bono de $300.000 que pagará Anses antes de fin de mes

Quiénes recibirán el bono de $300.000 que pagará Anses antes de fin de mes

Banco Nación: de cuánto sería la cuota mensual por un crédito hipotecario de $77 millones

Banco Nación: de cuánto sería la cuota mensual por un crédito hipotecario de $77 millones

Vientos intensos y temperaturas extremas: siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla

Vientos intensos y temperaturas extremas: siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Comentarios