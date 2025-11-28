Los 14 puntos clave para seguir una verdadera dieta mediterránea

Inscrita desde 2013 en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco, la dieta mediterránea es reconocida por sus efectos beneficiosos en la salud. Sin embargo, su poder protector no proviene de los hábitos alimentarios actuales ni de los productos manufacturados en la región, sino de un patrón dietético clásico respaldado por decenas de estudios científicos realizados con miles de participantes.