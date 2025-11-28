Adiós ojeras: trucos caseros para reducir su impacto en el rosto

La presencia de ojeras no constituye un problema médico en sí misma, pero sus causas pueden estar vinculadas a hábitos o condiciones que sí requieren atención. Factores como la falta de sueño, el uso prolongado de pantallas, la deshidratación, las alergias, el estrés o determinados medicamentos pueden generar pigmentación u ocasionar hinchazón debajo de los ojos.
En este contexto, el portal oficial de Nivea difundió una guía con recomendaciones para reconocer el origen de las ojeras y aplicar medidas caseras que ayudan a atenuarlas. Según explica la marca de salud y belleza, debajo del ojo se encuentra una zona de piel especialmente fina, con menos grasa y una mayor concentración de vasos sanguíneos y linfáticos. Esta combinación hace que cualquier retención de líquidos sea particularmente visible.
El color de las ojeras puede variar entre azul, violeta, marrón o incluso negro, dependiendo del tono de piel y de la causa que las provoque. Por eso, comprender su origen es fundamental para definir cómo abordarlas. Las ojeras asociadas al cansancio suelen mejorar con hábitos de descanso más regulares, una dieta equilibrada y una correcta hidratación.
En cambio, cuando se trata de un rasgo hereditario, Nivea señala que la alternativa más práctica es recurrir al maquillaje especializado. En los casos vinculados a alergias o al uso de determinados fármacos, se recomienda consultar a un profesional si los síntomas persisten.
Recomendaciones caseras para disminuirlas
Entre las estrategias más efectivas que menciona el portal se encuentra el uso del frío. Paños fríos, bolsas de té previamente enfriadas o cucharillas del congelador pueden ayudar a desinflamar la zona. Sin embargo, se aclara que el hielo no debe aplicarse directamente sobre la piel. También se mencionan las mascarillas de pepino como una opción que aporta hidratación adicional.
Otra práctica sugerida es realizar masajes suaves que favorezcan la circulación. Movimientos circulares desde el exterior y pequeños toques pueden contribuir a reducir la presión en el área.
La marca también advierte sobre el uso excesivo de cremas, ya que se trata de un área mucosa delicada, y remarca la importancia de mantener el rostro limpio antes de dormir.
Cómo maquillar la zona sin acentuar la hinchazón
Respecto del maquillaje, los expertos consultados desaconsejan los correctores muy cubrientes o las sombras de colores intensos, porque pueden resaltar aún más la hinchazón. En cambio, sugieren aplicar máscara en las pestañas externas y usar un delineador oscuro ascendente para ampliar visualmente la mirada. Para quienes tienen piel clara, los tonos suaves son la mejor opción para lograr un aspecto luminoso.