Adiós ojeras: trucos caseros para reducir su impacto en el rosto

En este contexto, el portal oficial de Nivea difundió una guía con recomendaciones para reconocer el origen de las ojeras y aplicar medidas caseras que ayudan a atenuarlas. Según explica la marca de salud y belleza, debajo del ojo se encuentra una zona de piel especialmente fina, con menos grasa y una mayor concentración de vasos sanguíneos y linfáticos. Esta combinación hace que cualquier retención de líquidos sea particularmente visible.