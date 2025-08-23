Ojeras: por qué aparecen y cómo hacer para eliminar las sombras debajo de los ojos

Asimismo, existe una relación entre las ojeras y eczemas cutáneos. En este sentido, Elena Martínez, dermatóloga de la Clínica Pilar de Frutos, aseguró que “los eczemas hacen que la piel de la zona esté con un aspecto seco, descamativo, es una piel más fina y oscura. La causa de los eczemas pueden ser factores endógenos como la dermatitis seborreica o la dermatitis atópica, o exógenos, es decir, dermatitis alérgicas o irritativas de contacto”.