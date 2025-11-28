La carrera que dura dos años y tiene sueldos de más de U$S 3.000

En un mundo que avanza a velocidad digital, el mercado laboral se está redefiniendo por completo. El auge explosivo de la inteligencia artificial, el análisis de datos y los entornos virtuales está obligando a miles de personas a actualizarse si no quieren perder competitividad. De hecho, el "Informe sobre el Futuro del Empleo" del Foro Económico Mundial asegura que el 59% de los trabajadores a nivel global necesitarán urgentemente aprender capacidades nuevas o renovar las existentes.
Ante esta transformación urgente, algunas opciones académicas cortas, flexibles y bien remuneradas se destacan, ofreciendo la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar del mundo y obtener sueldos competitivos en monedas globales. La industria que hoy lidera esta tendencia es, sin dudas, el desarrollo y producción de videojuegos. Este sector ya no es un simple pasatiempo, sino una de las industrias más dinámicas del planeta, generando millones de dólares y demandando profesionales en áreas como programación, diseño y producción narrativa.
El mercado laboral se transforma
Una de las grandes ventajas de esta profesión es su potencial económico y la posibilidad de trabajo remoto. Quienes se desempeñan en el desarrollo de videojuegos pueden aspirar a salarios realmente altos. Por ejemplo, en Estados Unidos y Europa, los desarrolladores con experiencia media superan los 3 mil dólares mensuales, un monto que pueden alcanzar incluso trabajando a distancia, según indicó BAE Negocios. Esto convierte a la tecnicatura en una ruta directa hacia la independencia financiera global.
La demanda de desarrolladores llevó a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) a incorporar esta carrera dentro de sus propuestas universitarias más innovadoras, 100% online a través del Campus Virtual y accesible. La Tecnicatura Universitaria en Desarrollo y Producción de Videojuegos es una carrera de pregrado diseñada para quienes buscan ingresar rápidamente a un mercado en constante crecimiento, sin necesidad de tener experiencia previa.
Una formación clave y multidisciplinaria
La duración de esta tecnicatura, aprobada por la Ordenanza de Consejo Superior UTN N° 1999/2023, es de dos años y medio y se cursa en la modalidad A Distancia. Su objetivo principal es que los estudiantes logren desarrollar proyectos de videojuegos con una calidad profesional, capacitándolos para enfrentar los desafíos de todas las etapas de desarrollo.
Quien se gradúa de esta carrera obtiene un perfil altamente valioso y multidisciplinario. Los técnicos están preparados no solo tecnológicamente, sino también operativamente, complementando estas capacidades con habilidades blandas esenciales para el trabajo en equipo. Además, su formación incluye el dominio de temáticas cruciales como la monetización, la comercialización y las estrategias de posicionamiento, capacitándolos para asistir en el delineado de planes de negocio.
Dos años y medio para un perfil integral
Las salidas laborales que ofrece el título son amplias. El Técnico/a Universitario/a está capacitado para desarrollar y producir videojuegos, formar parte de equipos de trabajo multidisciplinarios, o asistir a diseñadores y programadores en los procesos de creación.
Las principales actividades laborales incluyen formar parte de equipos de desarrollo de videojuegos para cualquier plataforma (PC, Consolas, Mobile) y participar como parte del equipo de Technical Artist colaborando en los procesos de arte y música de los proyectos. Es una puerta de entrada directa para convertirse en un profesional clave, capaz de generar emprendimientos propios o trabajar para terceros en una industria que, como asegura el Foro Económico Mundial, seguirá creando millones de puestos de trabajo que exigen estas nuevas habilidades.