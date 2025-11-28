La carrera que dura dos años y tiene sueldos de más de U$S 3.000

Ante esta transformación urgente, algunas opciones académicas cortas, flexibles y bien remuneradas se destacan, ofreciendo la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar del mundo y obtener sueldos competitivos en monedas globales. La industria que hoy lidera esta tendencia es, sin dudas, el desarrollo y producción de videojuegos. Este sector ya no es un simple pasatiempo, sino una de las industrias más dinámicas del planeta, generando millones de dólares y demandando profesionales en áreas como programación, diseño y producción narrativa.