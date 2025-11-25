La carrera universitaria más ignorada y que es cada vez más demandada en el mercado laboral

El sueldo de los químicos

Algunos países en los que se destaca la participación del químico es España, donde los sueldos son notables. Según datos recogidos en portales especializados, el salario medio bruto anual de un químico ronda los 35.000 euros, lo que equivale a unos 1.930 euros netos al mes. Esta cifra supone un 48% más que el salario medio en España. Aunque los sueldos iniciales son más moderados, la evolución es positiva desde los primeros años de experiencia. Un profesional con menos de tres años en el mercado puede comenzar con un salario bruto de 19.300 euros anuales, pero al alcanzar la categoría de senior los ingresos suben hasta unos 33.700 euros.Mientras que un químico con más de dos décadas de experiencia pueden llegar a los 70.000 euros.