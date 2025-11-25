La carrera universitaria más ignorada y que es cada vez más demandada en el mercado laboral

Hay carreras que históricamente son elegidas por cientos de estudiantes cada año. De acuerdo con datos de ingresantes de la UBA, Medicina, Psicología y Abogacía siguen siendo las orientaciones más populares entre los jóvenes. Sin embargo, hay una que pocas veces figura entre los rankings y que es de hecho una de las que menores interesados y admisiones recibe por año.
A pesar de la gran cantidad de vacantes disponibles y la alta demanda de profesionales en el sector, la licenciatura en Química es una de las carreras menos elegidas por los estudiantes. Mientras que la percepción estudiantil se aleja de la realidad, este título universitario se transformó en uno idóneo para distintos sectores, por lo que los requerimientos son cada vez más amplios.
Las necesidades de químicos en el mercado laboral
La licenciatura en Química es una de las carreras que menores ingresos registra y a la vez la que mayores demandas requiere desde el mercado laboral. Esta carrera suele considerarse exigente por la profundidad y la complejidad de sus contenidos, una imagen muy extendida entre los futuros universitarios y alejada de las oportunidades reales que encuentran quienes complementan la formación.
En distintas partes del mundo y distintas áreas laborales, los licenciados en química son sumamente requeridos. Las empresas y organismos públicos buscan analistas de laboratorio para proyectos de investigación, control de calidad o diagnóstico. También se necesitan inspectores de consumo para verificar la seguridad de los productos, especialistas en dopaje en ámbitos deportivos y legales, o profesionales preparados para sectores específicos como la enología o la perfumería. La presencia de un químico es transversal y necesaria en distintos campos laborales.
El sueldo de los químicos
Algunos países en los que se destaca la participación del químico es España, donde los sueldos son notables. Según datos recogidos en portales especializados, el salario medio bruto anual de un químico ronda los 35.000 euros, lo que equivale a unos 1.930 euros netos al mes. Esta cifra supone un 48% más que el salario medio en España. Aunque los sueldos iniciales son más moderados, la evolución es positiva desde los primeros años de experiencia. Un profesional con menos de tres años en el mercado puede comenzar con un salario bruto de 19.300 euros anuales, pero al alcanzar la categoría de senior los ingresos suben hasta unos 33.700 euros.Mientras que un químico con más de dos décadas de experiencia pueden llegar a los 70.000 euros.
¿Por qué los químicos son tan solicitados?
Un informe de Infobae destacó que la transición hacia modelos productivos más respetuosos con el medio ambiente ha abierto nuevas oportunidades laborales. Cada vez se requieren más expertos para el desarrollo de materiales ecológicos, el control de la calidad del aire y del agua, la gestión de residuos o la creación de procesos industriales más eficientes. Las energías renovables también dependen del conocimiento químico para diseñar soluciones que permitan avanzar hacia una economía menos contaminante.
En este contexto, la baja matrícula en el grado en Química se convierte en una ventaja para quienes sí optan por esta formación. La combinación de poca competencia, alta empleabilidad y demanda creciente asegura un futuro profesional estable.