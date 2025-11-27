Cuáles son las carreras más fáciles de estudiar, según la Inteligencia Artificial

La currícula, la extensión y la demanda de carga horaria de las carreras universitarias hace que se vuelva imposible definir un ranking según la dificultad. Eso sin contar la disparidad de contenidos en áreas totalmente disímiles entre sí. Pero la inteligencia artificial fue capaz de definirse por un listado de ocho carreras que en Argentina se consideran más fáciles de cursar.