Cuáles son las carreras más fáciles de estudiar, según la Inteligencia Artificial

La currícula, la extensión y la demanda de carga horaria de las carreras universitarias hace que se vuelva imposible definir un ranking según la dificultad. Eso sin contar la disparidad de contenidos en áreas totalmente disímiles entre sí. Pero la inteligencia artificial fue capaz de definirse por un listado de ocho carreras que en Argentina se consideran más fáciles de cursar.
Para hacer la consulta, se utilizó ChatGPT. El prompt fue el siguiente: “¿Cuáles son las carreras más fáciles de estudiar en Argentina?”. Aunque en principio la inteligencia artificial aclara que la selección es muy relativa, indica: “hay carreras que suelen percibirse como menos exigentes en carga horaria, complejidad técnica o nivel de matemáticas, según la experiencia común de estudiantes”.
Top de carreras más fáciles en Argentina, según la IA
8. Martillero público o corredor inmobiliario: tienen contenidos legales básicos y nociones de mercado, son cortas y orientadas a lo práctico.
7. Diseño gráfico: implica técnicas creativas más que contenidos teóricos complejos, requiere dedicación para trabajos prácticos pero no matemática avanzada y es considerada fácil por quienes ya tienen inclinación artística.
6. Recursos humanos: es una carrera en la que predomina psicología organizacional y administración básica, contenidos más prácticos que teóricos densos y matemática limitada.
5. Turismo y hotelería: implica un enfoque práctico y organizacional, requiere habilidades comunicacionales más que análisis complejos y suelen ser percibidas como ágiles y dinámicas.
4. Profesorados: tienen planes más ordenados y progresviso que otras carreras; se basan en la lectura, didáctica y práctica docente. La lista exceptúa los profesorados de matemática o física y destaca los de lengua, historia y geografía.
3. Psicopedagogía: tiene materias teóricas, pedagógicas y sociales. Demanda lectura, pero no suele tener contenidos abstractos difíciles.
2. Trabajo social: la carrera incluye contenido humanístico, requiere sensibilidad social más que conocimientos técnicos y menos exigencia en matemáticas o ciencias duras.
1. Comunicación social o periodismo: incluye mucha lectura y escritura y poca matemática; suele tener materias conceptuales y de análisis y tiene una carga práctica manejable con producciones, notas e informes.
Pese a crear la lista, la IA señala que ninguna carrera universitaria es fácil y que todas requieren constancia, lectura y práctica.