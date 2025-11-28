Estudiantes no se calla ante el fallo de la AFA: el comunicado tras la sanción a Verón y los jugadores

La comisión directiva de Juan Sebastián Verón publicó un comunicado en sus redes para fijar la postura de Estudiantes de La Plata luego de las sanciones aplicadas por el Tribunal de Disciplina de la AFA. El club expresó respaldo pleno tanto a su presidente como a Santiago Núñez y al plantel profesional, sancionados por el gesto de protesta durante el pasillo a Rosario Central en el Gigante de Arroyito.
El mensaje compartido por la institución señala que se están revisando en detalle los fundamentos del fallo para definir los pasos legales a seguir. En el texto oficial, Estudiantes afirmó: “En función de los hechos de público conocimiento, la Comisión Directiva del Club Estudiantes de La Plata informa (…) su respaldo absoluto a su presidente Juan Sebastián Verón, a Santiago Nuñez y a todo el plantel profesional”.
El fallo del Tribunal dispuso seis meses de suspensión para Verón en su rol dirigencial -sanción que no sería de cumplimiento efectivo-, más dos fechas de castigo para los futbolistas involucrados. Las penas para los jugadores se cumplirán en el Torneo Apertura 2026, permitiéndoles jugar los cuartos de final del Clausura ante Central Córdoba. Núñez, además, recibió la prohibición de ejercer la capitanía durante tres meses, y el club fue multado con 4.000 v.e. por “conducta ofensiva”.
Apelaciones, apoyos y repercusiones
El club deberá presentar su recurso ante el Tribunal de Apelaciones de la AFA, presidido por Héctor Latorraga, y si la sanción se mantiene, Verón podría escalar el reclamo al TAS. En paralelo, el episodio generó reacciones externas: el presidente Javier Milei expresó apoyo al club, mientras figuras como Ángel Di María defendieron la validez del título rosarino al afirmar “Nosotros nos sentimos campeones”.
La medida disciplinaria está ligada al gesto ocurrido el 23 de noviembre, cuando el plantel dirigido por Eduardo Domínguez dio la espalda al campeón anual designado por la Liga Profesional y la AFA. La investigación continúa e involucra a otros miembros de la Comisión Directiva, con el objetivo de determinar si existen responsabilidades adicionales por la acción que desató una fuerte controversia deportiva y política.