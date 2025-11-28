Estudiantes no se calla ante el fallo de la AFA: el comunicado tras la sanción a Verón y los jugadores

La comisión directiva de Juan Sebastián Verón publicó un comunicado en sus redes para fijar la postura de Estudiantes de La Plata luego de las sanciones aplicadas por el Tribunal de Disciplina de la AFA. El club expresó respaldo pleno tanto a su presidente como a Santiago Núñez y al plantel profesional, sancionados por el gesto de protesta durante el pasillo a Rosario Central en el Gigante de Arroyito.