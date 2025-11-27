Durísima sanción de la AFA a Estudiantes de la Plata: Verón recibió un llamativo castigo y los jugadores fueron suspendidos

Después de varios días de análisis y tras recibir el descargo formal del club, la AFA finalmente comunicó las sanciones derivadas del polémico “pasillo de espaldas” que Estudiantes realizó ante Rosario Central, en rechazo a la decisión de consagrar campeón al equipo rosarino por acumulación de puntos anuales. La resolución del Tribunal de Disciplina confirmó un castigo fuerte para Juan Sebastián Verón y sanciones para un grupo de futbolistas, aunque estas últimas comenzarán a regir recién en 2026.