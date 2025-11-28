Alerta ANMAT: se prohibieron 12 cosméticos que pueden ser peligrosos para la salud

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) es el organismo encargado de supervisar los productos que se elaboran dentro de los rubros que indica su nombre y que se comercializan en todo el territorio argentino.
Por eso, el ente pudo conocer la circulación de más de una decena de productos que no cuentan con las habilitaciones obligatorias, por lo que procedió a emitir alertas y prohibirlos. El objetivo de estas medidas fue resguardar a la población del uso de productos que pueden impactar directamente contra su salud por no cumplir con la legislación establecida.
Jabones líquidos prohibidos por Anmat
En primer lugar, mediante la Disposición 8789/2025, Anmat decidió prohibir el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución del producto rotulado como “Jabón líquido para manos marca ‘SWELL’, elaborado y envasado por Grupo Jac SA, RNE: 020045390”. La medida alcanza a todos sus lotes, presentaciones, vencimientos y contenidos netos. Según se determinó, el establecimiento Grupo JAC S.A. no contaba con la habilitación de Anmat para producir cosméticos.
Lo mismo sucedió con el producto identificado como “Jabón líquido, KEEPER- Fabricado por Keperchem SRL. Keperchem SRL - Talcahuano 430-Villla Martelli” que se comercializa en formato de cinco litros bajo variedades manzana verde y neutro. La empresa que lo distribuía no contaba con la autorización de Anmat para la elaboración de productos cosméticos.
Una marca de cosméticos prohibida por Anmat
Mediante la Disposición 8704/2025, el organismo también prohibió el uso, comercialización, publicidad y distribución en Argentina de todos los productos de la marca Prodigy. La medida se indicó para proteger a los consumidores del riesgo que implica el uso de cosméticos sin autorización sanitaria y potencialmente peligrosos para la salud.
Los productos alcanzados por la disposición, fueron:
- Alisado X-TREME cabellos gruesos tipo mota
- Alisado Gleam Liss ORGANIC PRO alisante libre de formol
- Alisado fotonic flash cabellos porosos, deshidratados y sin vida
- Tratamiento Silk Press efecto seda
- Máscara Gleam Liss ORGANIC PRO crema final
- Máscara Green Perle rubios luminosos
- Máscara ORO Shock Glow
- Máscara Ice Pink rubios nórdicos
- Máscara Silver Black rubios platinos/grises
- Shampoo Gleam Liss ORGANIC PRO lavado detox
Los alisadores para cabello que se comercializan sin las autorizaciones necesarias presentan un serio riesgo para la salud ya que podrían contener formol (formaldehído) como activo alisante, sustancia no permitida por sus efectos tóxicos y nocivos sobre los usuarios y quienes lo aplican.
Además, estaban a la venta sin contar con los datos de inscripción sanitaria obligatorios en sus rótulos.