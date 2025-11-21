Tras detectar fallas críticas en un laboratorio, Anmat ordenó retirar antibióticos y antiinflamatorios

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la inhibición transitoria de la actividad productiva, de control de calidad y de comercialización de un laboratorio farmacéutico luego de detectar deficiencias significativas durante un proceso de inspección. Según informó el organismo, las fallas fueron clasificadas como críticas y mayores, lo que podría comprometer la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos elaborados.
La medida permanecerá vigente hasta que la empresa regularice todas las observaciones y obtenga la correspondiente carta de cierre que certifique el cumplimiento de la normativa sanitaria.
Entre los productos afectados se encuentran tres presentaciones de uso hospitalario:
Diclofenac Drawer / diclofenac sódico (como diclofenac epolamina), solución inyectable 75 mg/3 ml, certificado n.º 51.815, lote 90700, con vencimiento 09/2027.
Vancomicina Drawer / vancomicina (como clorhidrato), polvo para inyectable 1000 mg, certificado n.º 52.491, lotes 94423 (vencimiento 01/2027) y 94446.
Ampicilina sulbactam Drawer / ampicilina + sulbactam, polvo para inyectable, certificado n.º 52.569, lote 870280, con vencimiento 07/2027.
Además, ANMAT ordenó la inmovilización de 139 lotes adicionales y prohibió su utilización de manera preventiva. La lista completa se detalla en la carta de advertencia enviada a instituciones y actores del sistema de salud.
El organismo solicitó explícitamente que no se utilicen los lotes involucrados hasta que finalicen las investigaciones y se adopten las medidas regulatorias definitivas. “Con el fin de proteger la salud pública”, señaló la entidad, se dispusieron todas las acciones sanitarias correspondientes para evitar riesgos en pacientes y profesionales.