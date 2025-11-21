Tras detectar fallas críticas en un laboratorio, Anmat ordenó retirar antibióticos y antiinflamatorios

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la inhibición transitoria de la actividad productiva, de control de calidad y de comercialización de un laboratorio farmacéutico luego de detectar deficiencias significativas durante un proceso de inspección. Según informó el organismo, las fallas fueron clasificadas como críticas y mayores, lo que podría comprometer la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos elaborados.