Secciones
SociedadActualidad

Retiran del mercado una leche para bebés, por orden de la Anmat

El organismo emitió una alerta urgente tras detectarse casos de botulismo infantil vinculados a una fórmula láctea comercializada por internet.

Retiran del mercado una leche para bebés, por orden de la Anmat
27 Noviembre 2025

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) lanzó una advertencia sanitaria de carácter urgente tras conocerse el retiro internacional de una fórmula infantil asociada a casos de botulismo, una enfermedad poco frecuente pero potencialmente mortal en bebés.

La comunicación oficial, publicada en el portal del organismo, confirma que se registraron casos de botulismo infantil en Estados Unidos, vinculados al consumo de la Fórmula Infantil ByHeart Whole Nutrition.

La alerta se activó luego de que la Secretaría de INFOSAN notificara los casos. A raíz de la denuncia, la empresa By Heart Inc., en conjunto con la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos), inició el retiro preventivo de todos los lotes del producto ByHeart en su presentación en lata y sobres individuales “Whole Nutrition” y “Anywhere Pack”, destinados a bebés de 0 a 12 meses.

No estaba habilitada en Argentina

Aunque este producto no está registrado en la Anmat ni figura su ingreso por el sistema de Avisos de Importación, el organismo detectó que la fórmula fue comprada online a través de Amazon.com y enviada a clientes de distintos países de América, entre ellos Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Jamaica, Perú, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Esta situación encendió alarmas, ya que se trata de un alimento destinado a lactantes -la población más vulnerable a este tipo de enfermedades- y su uso podría implicar un riesgo severo.

Retiran del mercado una leche para bebés, por orden de la Anmat

La recomendación oficial 

Frente a este escenario, Anmat solicita expresamente que quienes hayan adquirido esta fórmula se abstengan de consumirla y se comuniquen de inmediato con el Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos a través del correo: vigilancia.sanitaria@anmat.gob.ar

El organismo además recuerda la importancia de no comprar alimentos infantiles no registrados, especialmente aquellos adquiridos mediante plataformas internacionales que no garantizan controles sanitarios locales.

Temas BrasilEcuadorPerúColombiaChileCanadáPuerto RicoAnmat
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La Anmat ordenó el retiro inmediato de medicamentos ilegales y advirtió sobre riesgos para la salud

La Anmat ordenó el retiro inmediato de medicamentos ilegales y advirtió sobre riesgos para la salud

Lo más popular
Efemérides del jueves 27 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?
1

Efemérides del jueves 27 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
2

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Inauguran la muestra “Dumit Monumental” en el Ingenio de las Artes
3

Inauguran la muestra “Dumit Monumental” en el Ingenio de las Artes

Estrenos de cine: nuevas aventuras animadas en “Zootopía 2”
4

Estrenos de cine: nuevas aventuras animadas en “Zootopía 2”

5

El episodio de violencia en una escuela

6

Cartas de lectores: el país que se viene

Más Noticias
Chahla sumó máquinas y pidió a la Nación que reduzca impuestos

Chahla sumó máquinas y pidió a la Nación que reduzca impuestos

Abril Sosa adelanta en CiTá los temas de su nuevo disco

Abril Sosa adelanta en CiTá los temas de su nuevo disco

Grupo ECIPSA entregó un nuevo edificio Natania en Tucumán y se prepara para cerrar el año con más de 500 entregas

Grupo ECIPSA entregó un nuevo edificio Natania en Tucumán y se prepara para cerrar el año con más de 500 entregas

La ministra Patricia Bullrich comenzó a despedirse: elogios para Tucumán

La ministra Patricia Bullrich comenzó a despedirse: elogios para Tucumán

Estrenos de cine: nuevas aventuras animadas en “Zootopía 2”

Estrenos de cine: nuevas aventuras animadas en “Zootopía 2”

Inauguran la muestra “Dumit Monumental” en el Ingenio de las Artes

Inauguran la muestra “Dumit Monumental” en el Ingenio de las Artes

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Comentarios