Retiran del mercado una leche para bebés, por orden de la Anmat

La alerta se activó luego de que la Secretaría de INFOSAN notificara los casos. A raíz de la denuncia, la empresa By Heart Inc., en conjunto con la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos), inició el retiro preventivo de todos los lotes del producto ByHeart en su presentación en lata y sobres individuales “Whole Nutrition” y “Anywhere Pack”, destinados a bebés de 0 a 12 meses.