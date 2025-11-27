Retiran del mercado una leche para bebés, por orden de la Anmat

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) lanzó una advertencia sanitaria de carácter urgente tras conocerse el retiro internacional de una fórmula infantil asociada a casos de botulismo, una enfermedad poco frecuente pero potencialmente mortal en bebés.
La comunicación oficial, publicada en el portal del organismo, confirma que se registraron casos de botulismo infantil en Estados Unidos, vinculados al consumo de la Fórmula Infantil ByHeart Whole Nutrition.
La alerta se activó luego de que la Secretaría de INFOSAN notificara los casos. A raíz de la denuncia, la empresa By Heart Inc., en conjunto con la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos), inició el retiro preventivo de todos los lotes del producto ByHeart en su presentación en lata y sobres individuales “Whole Nutrition” y “Anywhere Pack”, destinados a bebés de 0 a 12 meses.
No estaba habilitada en Argentina
Aunque este producto no está registrado en la Anmat ni figura su ingreso por el sistema de Avisos de Importación, el organismo detectó que la fórmula fue comprada online a través de Amazon.com y enviada a clientes de distintos países de América, entre ellos Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Jamaica, Perú, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.
Esta situación encendió alarmas, ya que se trata de un alimento destinado a lactantes -la población más vulnerable a este tipo de enfermedades- y su uso podría implicar un riesgo severo.
La recomendación oficial
Frente a este escenario, Anmat solicita expresamente que quienes hayan adquirido esta fórmula se abstengan de consumirla y se comuniquen de inmediato con el Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos a través del correo: vigilancia.sanitaria@anmat.gob.ar
El organismo además recuerda la importancia de no comprar alimentos infantiles no registrados, especialmente aquellos adquiridos mediante plataformas internacionales que no garantizan controles sanitarios locales.