Techos a la moda en 2026: colores intensos, materiales naturales y diseños inmersivos

Durante décadas, el blanco dominó los interiores por su neutralidad y su capacidad para acompañar cualquier estilo. Sin embargo, la nueva corriente estética invita a mirar hacia arriba y explorar alternativas que aporten carácter y calidez. En este contexto, el techo se convierte en un recurso clave para reforzar la identidad de cada espacio y potenciar su diseño.