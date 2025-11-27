Delivery y unos pocos invitados: Marianela Mirra dio detalles del casamiento con José Alperovich

El ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, y la ganadora de Gran Hermano 2007, Marianela Mirra, darán el “sí” este jueves, en una ceremonia íntima que se realizará en el departamento de Puerto Madero, donde el ex mandatario cumple la condena a 16 años de prisión por abuso sexual.
Según TN, la periodista Laura Ubfal comentó que Mirra dijo que el casamiento será “solo con testigos y un pequeño grupo de familiares y amigos”. “Nos casamos por amor, no habrá fiesta ni nada grande; apenas pediremos un delivery”, expresó.
"Male", como se la conoce, le habría desmentido a Ubfal los rumores sobre un posible embarazo o un tratamiento de inseminación. “No estoy embarazada, nunca existió tal cosa. Hay ganas de creer que pueden venir tiempos mejores después de semejante denuncia falsa”, dijo en alusión a la situación judicial de Alperovich.
Varios de los invitados por Alperovich recibieron las disculpas del contrayente a través del WhatsApp, la misma aplicación por la que se cursaron las tarjetas digitales para asistir a la ceremonia que se hará en Zen City, un complejo habitacional ubicado en Puerto Madero.
En ese departamento, el ex titular del Poder Ejecutivo durante tres mandatos consecutivos cumple prisión domiciliaria, luego de que la Justicia lo encontrara culpable de abuso sexual en contra de una de sus colaboradoras.
En junio del año pasado, el juez Juan Ramos Padilla lo condenó a 16 años de prisión. Este año, luego de que el 13 de abril cumpliera 70 años, el mismo magistrado le concedió la prisión domiciliaria, en una de sus propiedades en territorio porteño. La defensa del ex gobernador, empresario y senador nacional alegó problemas de salud.
Pocos invitados
Los invitados por parte del novio no ocultaron su sorpresa al enterarse de que no serán parte de la boda. La mayoría de ellos ya habían sacado pasajes en líneas aéreas para asistir a la ceremonia. Incluso, varios se quedaron con “el traje comprado”.
A Alperovich lo acompañarán dos testigos elegidos para esta ocasión. Será la segunda vez que se casará. Antes lo acompañó Beatriz Rojkés, con la que se divorció y con la que tuvo cuatro hijos.
En círculos cercanos al ex mandatario se comentó que una de las razones que se esgrimen para “bajar” la lista de invitados, es el reciente incidente que protagonizó la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que, en un mismo momento, recibió a nueve economistas afines a su ideología.
El juez federal Jorge Gorini le aplicó restricciones a la ex mandataria, que fue condenada por corrupción en el caso Vialidad, aunque –al igual que Alperovich- se le concedió la prisión domiciliaria, que cumple en un edificio ubicado en San José 1111 de Constitución.
Gorini le impuso visitas con una duración máxima de dos horas, concedidas hasta dos veces por semana y con un límite de hasta tres personas por vez. Ese tipo de restricciones, hacia el futuro, es lo que se quiso evitar con la merma a la mínima expresión a la boda que se concretará este jueves.