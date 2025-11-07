Secciones
Seguridad

Desarticularon un punto de venta de drogas en Villa Luján y detuvieron a tres personas

La Policía Federal realizó un allanamiento en una vivienda.

Federales, durante el allanamiento. Federales, durante el allanamiento.
Hace 3 Hs

En el marco de una investigación por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes (23.737), personal de la División Antidrogas Tucumán de la Policía Federal Argentina (PFA) realizó un allanamiento en una vivienda de Villa Luján, en la capital, dispuesto por la Unidad Fiscal de Investigación Especializada en Narcomenudeo.

La pesquisa, iniciada en septiembre de este año, permitió establecer que el inmueble era utilizado como punto de venta al menudeo de sustancias estupefacientes. 

Secuestro. Secuestro.

A través de tareas de inteligencia, vigilancias discretas, observaciones directas y registros audiovisuales, los investigadores confirmaron la operatoria del grupo. De acuerdo con datos del caso, la banda era coordinada por varias personas vinculadas al principal sospechoso.

Con base en distintas pruebas, la autoridad judicial ordenó el allanamiento del domicilio, donde los efectivos detuvieron a tres personas mayores de edad y secuestraron clorhidrato de cocaína fraccionado en envoltorios listos para la venta, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Temas San Miguel de TucumánVilla LujánPolicía Federal Argentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tucumán y los payasos de un circo vacío
1

Tucumán y los payasos de un circo vacío

En una ceremonia íntima en Puerto Madero, José Alperovich se casará con Marianela Mirra
2

En una ceremonia íntima en Puerto Madero, José Alperovich se casará con Marianela Mirra

Persecución y tiroteo en Tucumán: secuestran más de 300 kilos de marihuana
3

Persecución y tiroteo en Tucumán: secuestran más de 300 kilos de marihuana

El paro de ómnibus continuará hoy y podría extenderse hasta el lunes: todo lo que hay que saber
4

El paro de ómnibus continuará hoy y podría extenderse hasta el lunes: todo lo que hay que saber

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia
5

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia

En medio del conflicto del transporte público, taxistas se movilizaron al Concejo capitalino y exigieron eliminar las aplicaciones digitales
6

En medio del conflicto del transporte público, taxistas se movilizaron al Concejo capitalino y exigieron eliminar las aplicaciones digitales

Más Noticias
“Entre Rosario de la Frontera y Tucumán se enfría la droga”

“Entre Rosario de la Frontera y Tucumán se enfría la droga”

Confirman que la camioneta que volcó en El Tala transportaba más de 300 kilos de marihuana

Confirman que la camioneta que volcó en El Tala transportaba más de 300 kilos de marihuana

Persecución y tiroteo en Tucumán: secuestran más de 300 kilos de marihuana

Persecución y tiroteo en Tucumán: secuestran más de 300 kilos de marihuana

En una ceremonia íntima en Puerto Madero, José Alperovich se casará con Marianela Mirra

En una ceremonia íntima en Puerto Madero, José Alperovich se casará con Marianela Mirra

La Justicia Federal activa un operativo en Paraguay por una posible pista sobre Marita Verón

La Justicia Federal activa un operativo en Paraguay por una posible pista sobre Marita Verón

Por la narcoavioneta, el gobernador de Salta pidió Ley de Derribo y radarización de los 894 km de frontera

Por la narcoavioneta, el gobernador de Salta pidió Ley de Derribo y radarización de los 894 km de frontera

Tucumán y los payasos de un circo vacío

Tucumán y los payasos de un circo vacío

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia

Comentarios