Desarticularon un punto de venta de drogas en Villa Luján y detuvieron a tres personas

En el marco de una investigación por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes (23.737), personal de la División Antidrogas Tucumán de la Policía Federal Argentina (PFA) realizó un allanamiento en una vivienda de Villa Luján, en la capital, dispuesto por la Unidad Fiscal de Investigación Especializada en Narcomenudeo.
La pesquisa, iniciada en septiembre de este año, permitió establecer que el inmueble era utilizado como punto de venta al menudeo de sustancias estupefacientes.
A través de tareas de inteligencia, vigilancias discretas, observaciones directas y registros audiovisuales, los investigadores confirmaron la operatoria del grupo. De acuerdo con datos del caso, la banda era coordinada por varias personas vinculadas al principal sospechoso.
Con base en distintas pruebas, la autoridad judicial ordenó el allanamiento del domicilio, donde los efectivos detuvieron a tres personas mayores de edad y secuestraron clorhidrato de cocaína fraccionado en envoltorios listos para la venta, dinero en efectivo y teléfonos celulares.