Golpe al narcomenudeo dentro del penal: incautan drogas en Villa Urquiza

Los efectivos incautaron bochitas de marihuana, 15 envoltorios de cocaína y psicofármacos que estaban en poder de un interno procesado por robo agravado.

Efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas (Didrop) Capital intervinieron en la madrugada de hoy en un procedimiento realizado en el complejo penitenciario de Villa Urquiza, donde se hallaron estupefacientes.

Durante la requisa en la Unidad N° 1, los efectivos secuestraron bochitas de marihuana y 15 envoltorios de cocaína, psicofármacos, en poder de uno de los internos acusado de robo agravado.

Al tomar conocimiento sobre el hallazgo, el fiscal José San Juan Quirós, titular de la Unidad Fiscal de Narcomenudeo (UFINAR), ordenó el secuestro de las sustancias por infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes.

El accionar policial fue supervisado por el director General de Drogas Peligrosas (Digedrop), Comisario General Jorge Nacusse.

Temas Penal de Villa UrquizaVilla Urquiza
