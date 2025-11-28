Un viaje a Egipto con la tucumana que saca fotos en tumbas milenarias

Lo que vio en Egipto fue una escena detenida en el tiempo: cosecha manual, sin maquinarias como las que cruzan la ruralidad tucumana, incluso sin machetes. “Usan como una azadita chiquita. Cortan abajo el canuto y después pelan con las manos”, explica. Manos ajadas, anchas, curtidas por la hiperqueratosis del trabajo continuo. Sólo los más jóvenes usan guantes, y a veces están rotos. “Hay gente muy pobre”, dice sin énfasis, como constatando un hecho. Pidió permiso y tuvo apenas media hora para fotografiar la cosecha. Esos minutitos se transformaron en una muestra realizada en el Museo de la Industria Azucarera, en el parque 9 de Julio. Un diálogo visual entre dos territorios distantes unidos por un mismo gesto ancestral: cortar, pelar, cargar, resistir. “Fue una fusión entre la cosecha de la caña en Tucumán y en Egipto. Me parecía algo mágico”, apunta.