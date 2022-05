“Al fotografiar busco lo dramático, lo que moviliza”

- Si, la foto premiada se llama “Hada Salvaje” la realicé en un contexto natural y no pude evitar agregarle algo referido a la naturaleza, en este caso las alitas de una libélula. No suelo trabajar con modelos aunque me gustaría seguir intentándolo. Lo que pasa es que me gusta mucho trabajar al aire libre, los estudios me aburren, pero debido a la inseguridad no es fácil. Siempre comento que me muevo mejor entre aves e insectos, los humanos me ponen un poco nerviosa, creo que siento la presión de tener que hacer un buen trabajo con ellos porque sino seré juzgada; en cambio con los animales me relajo totalmente y mi arte fluye. Si ves mi producción artística no solo es la fotografía, tengo pinturas de insectos humanizados, collages con ramitas, hilos, hojas y guardo insectos muertos por toda la casa. Me apasionan, especialmente los escarabajos.