Secciones
Política

Consejo de la Magistratura: investigarán al juez que había prohibido difundir audios de Karina Milei

Patricio Maraniello quedó bajo la órbita de la Comisión de Acusación, que iniciará una pesquisa por acusaciones de abuso sexual y maltrato laboral.

ALEJANDRO MARANIELLO. ALEJANDRO MARANIELLO.
27 Noviembre 2025

La situación del juez civil y comercial federal, Patricio Maraniello, volvió a tensarse dentro del Consejo de la Magistratura (CAM), luego de que la Comisión de Disciplina decidiera unificar las denuncias en su contra y derivarlas a la Comisión de Acusación para su evaluación. El magistrado enfrentará así una investigación por abuso sexual y maltrato laboral.

Maraniello, quien había dictado una polémica cautelar de censura previa para impedir la difusión de audios vinculados a Karina Milei, queda ahora en una posición más comprometida, ya que Acusación deberá analizar si corresponde avanzar hacia un juicio político o un jury de remoción.

La decisión de remitir la denuncia por abuso se tomó después de que la Comisión de Disciplina, presidida por el abogado César Grau, postergara su tratamiento la semana pasada. El senador Luis Juez, titular de la Comisión de Acusación, había remarcado que no existía en el Consejo “otro caso con la prueba acumulada en este”.

También señaló que no solo declaró la víctima que denunció el abuso sexual, sino que se recibieron testimonios de compañeros de trabajo y de dos camaristas que afirmaron que “nunca” habían visto “nada igual”, consignó el diario "Ámbito".

Las denuncias

“Empecé con ataques de pánico… me lastimaba, me cortaba el antebrazo… me siento confundida, triste, cansada y con problemas para dormir. Todo el tiempo me aparecen imágenes de lo que viví y siento miedo… Por todo esto pido, ruego que no me llamen a prestar declaración testimonial porque no me encuentro en condiciones psíquicas y no quiero continuar con el proceso penal”.

Ese fragmento forma parte de la declaración presentada ante la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) por una empleada del juzgado.

Además, un compañero de la víctima declaró que Maraniello imponía a sus empleadas un “código de vestimenta” que incluía tacos y minifalda, y que en el juzgado las llamaban “las azafatas de Maraniello”.

Temas Buenos AiresConsejo de la Magistratura de la NaciónPoder Judicial de la NaciónAbuso sexualÁmbitoKarina Milei
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Efemérides del jueves 27 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?
1

Efemérides del jueves 27 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
2

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Inauguran la muestra “Dumit Monumental” en el Ingenio de las Artes
3

Inauguran la muestra “Dumit Monumental” en el Ingenio de las Artes

Estrenos de cine: nuevas aventuras animadas en “Zootopía 2”
4

Estrenos de cine: nuevas aventuras animadas en “Zootopía 2”

5

El episodio de violencia en una escuela

6

Cartas de lectores: el país que se viene

Más Noticias
Chahla sumó máquinas y pidió a la Nación que reduzca impuestos

Chahla sumó máquinas y pidió a la Nación que reduzca impuestos

Abril Sosa adelanta en CiTá los temas de su nuevo disco

Abril Sosa adelanta en CiTá los temas de su nuevo disco

Grupo ECIPSA entregó un nuevo edificio Natania en Tucumán y se prepara para cerrar el año con más de 500 entregas

Grupo ECIPSA entregó un nuevo edificio Natania en Tucumán y se prepara para cerrar el año con más de 500 entregas

La ministra Patricia Bullrich comenzó a despedirse: elogios para Tucumán

La ministra Patricia Bullrich comenzó a despedirse: elogios para Tucumán

Estrenos de cine: nuevas aventuras animadas en “Zootopía 2”

Estrenos de cine: nuevas aventuras animadas en “Zootopía 2”

Inauguran la muestra “Dumit Monumental” en el Ingenio de las Artes

Inauguran la muestra “Dumit Monumental” en el Ingenio de las Artes

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Comentarios