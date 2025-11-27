Consejo de la Magistratura: investigarán al juez que había prohibido difundir audios de Karina Milei

La situación del juez civil y comercial federal, Patricio Maraniello, volvió a tensarse dentro del Consejo de la Magistratura (CAM), luego de que la Comisión de Disciplina decidiera unificar las denuncias en su contra y derivarlas a la Comisión de Acusación para su evaluación. El magistrado enfrentará así una investigación por abuso sexual y maltrato laboral.
Maraniello, quien había dictado una polémica cautelar de censura previa para impedir la difusión de audios vinculados a Karina Milei, queda ahora en una posición más comprometida, ya que Acusación deberá analizar si corresponde avanzar hacia un juicio político o un jury de remoción.
La decisión de remitir la denuncia por abuso se tomó después de que la Comisión de Disciplina, presidida por el abogado César Grau, postergara su tratamiento la semana pasada. El senador Luis Juez, titular de la Comisión de Acusación, había remarcado que no existía en el Consejo “otro caso con la prueba acumulada en este”.
También señaló que no solo declaró la víctima que denunció el abuso sexual, sino que se recibieron testimonios de compañeros de trabajo y de dos camaristas que afirmaron que “nunca” habían visto “nada igual”, consignó el diario "Ámbito".
Las denuncias
“Empecé con ataques de pánico… me lastimaba, me cortaba el antebrazo… me siento confundida, triste, cansada y con problemas para dormir. Todo el tiempo me aparecen imágenes de lo que viví y siento miedo… Por todo esto pido, ruego que no me llamen a prestar declaración testimonial porque no me encuentro en condiciones psíquicas y no quiero continuar con el proceso penal”.
Ese fragmento forma parte de la declaración presentada ante la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) por una empleada del juzgado.
Además, un compañero de la víctima declaró que Maraniello imponía a sus empleadas un “código de vestimenta” que incluía tacos y minifalda, y que en el juzgado las llamaban “las azafatas de Maraniello”.