Casi imposible de conseguir: un estudio descubrió cuál es la leche con mayor potencial nutricional

Desde las primeras etapas de la vida aprendemos que la leche es un alimento esencial para el desarrollo de la persona. Tiene beneficios nutricionales que la vuelven un ingrediente necesario con grandes aportes, principalmente de calcio, que sirve para desarrollar y fortalecer los huesos. Un estudio reciente descubrió cuál es la mejor leche para los seres humanos, en cuanto a propiedades nutricionales. Pero tiene una contra y es que no se consigue fácilmente.