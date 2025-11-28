Secciones
Casi imposible de conseguir: un estudio descubrió cuál es la leche con mayor potencial nutricional

La leche que estudiaron científicos europeos tiene muchas más moléculas con potencial saludable.

Casi imposible de conseguir: un estudio descubrió cuál es la leche con mayor potencial nutricional
28 Noviembre 2025

Desde las primeras etapas de la vida aprendemos que la leche es un alimento esencial para el desarrollo de la persona. Tiene beneficios nutricionales que la vuelven un ingrediente necesario con grandes aportes, principalmente de calcio, que sirve para desarrollar y fortalecer los huesos. Un estudio reciente descubrió cuál es la mejor leche para los seres humanos, en cuanto a propiedades nutricionales. Pero tiene una contra y es que no se consigue fácilmente.

Investigadores descubrieron que se trata de un tipo de leche con más beneficios para la salud y el sistema inmunitario. Contiene azúcares únicos y moléculas que pueden proteger contra enfermedades. Se descubrió también que su consumo podría ser significativo en su aplicación en la nutrición infantil.

Cuál es la leche más saludable para el cuerpo

El estudio fue realizado por la Universidad de Gotemburgo, Suecia, en la que se probó una leche inusualmente rara: la leche de focas grises. “Durante los 17 días que las crías de foca gris maman, necesitan activar su sistema digestivo y fortalecer su sistema inmunitario para protegerse de enfermedades y otros peligros que pueden encontrar en el Atlántico Norte”, destaca el sitio Infosalus.

Los investigadores identificaron aproximadamente un 33% más de moléculas de azúcar que la leche materna: 332 moléculas de azúcares diferentes en comparación con las aproximadamente 250 de la que toman los niños humanos al nacer.  Algunas moléculas tienen un tamaño que supera todo lo conocido.

Las moléculas de azúcar de leche animal fueron probadas en su relación con las células inmunitarias de los seres humanos. Estas reaccionaron a diversas amenazas. En definitiva, el estudio sugiere que las focas grises, por haberse formado para enfrentar un entorno hostil, desarrollaron una leche más compleja para que los recién nacidos puedan protegerse.

Aunque hay muy pocos estudios sobre el impacto del consumo de la leche de mamíferos no humanos en seres humanos, si se continúan estudiando sus componentes y beneficios, en el futuro sus propiedades podrían ser aplicadas a la leche materna para favorecer el sistema inmunológico de los niños y el gastrointestinal de los adultos.

