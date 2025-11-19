Cómo reducir la sal sin perder sabor: hábitos clave para una alimentación más saludable

Cada vez más personas buscan disminuir el consumo de sal para mejorar su bienestar. La alimentación actual, especialmente los productos preparados y procesados, contiene cantidades elevadas de sodio que incrementan el riesgo de enfermedades cardiovasculares y renales. Ajustar hábitos, tanto en la cocina como al comprar y comer fuera, es clave para regular este exceso y reeducar el paladar sin sacrificar el placer de cada plato.