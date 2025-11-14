Cris Morena denunció que sufre acoso desde hace cinco años y obtuvo una restricción perimetral

El periodista Mauro Szeta reveló en su cuenta oficial de X cual es la situación judicial del hombre: "El imputado ya cumplió con una probation por acosos y hostigamiento ocurrido en 2021 Ahora, Leandro Lo Giudice volvió a merodear a Cris. Le colocaron una tobillera de control", y detalló: "La restricción perimetral contra el acosador de Cris Morena es de 1000 metros de distancia y con tobillera de control".