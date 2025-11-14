Secciones
Cris Morena denunció que sufre acoso desde hace cinco años y obtuvo una restricción perimetral

Luego de que Leandro Lo Giudice se acercara nuevamente a la productora, la fiscalía 10 de CABA tomó fuertes medidas de seguridad.

Hace 2 Hs

Cris Morena reveló que es víctima de acoso desde el año 2020, una situación que se extendió por un lapso de cinco años. El hombre denunciado, identificado como Leandro Lo Giudice y de 51 años, motivó una nueva intervención judicial luego de ser detectado en las inmediaciones de la productora. Por esta razón, la Justicia emitió nuevas restricciones de acercamiento destinadas a proteger la integridad de la reconocida figura televisiva.

Los detalles sobre el caso se conocieron en el programa Tarde o Temprano. “En el 2020 hay una denuncia, este hombre empieza a incumplir desde julio a esta parte y ahora vuelve a hacer una denuncia por desobediencia”, contó Belén Ludueña, quien además confirmó que el hombre vive en Lanús.

“Me llama la atención porque estoy viendo el Instagram de este hombre. Por ejemplo, lo sigue Roberto Piazza. A él le pone likes Roberto Piazza. Tiene una foto con Claudia Puyó, es músico. Evidentemente tiene contacto con gente de la farándula, porque para que te siga Roberto Piazza…”, sumó Fernanda Iglesias.

¿Qué restricciones le puso la justicia al hombre que acosa a Cris Morena?

El periodista Mauro Szeta reveló en su cuenta oficial de X cual es la situación judicial del hombre: "El imputado ya cumplió con una probation por acosos y hostigamiento ocurrido en 2021 Ahora, Leandro Lo Giudice volvió a merodear a Cris. Le colocaron una tobillera de control", y detalló: "La restricción perimetral contra el acosador de Cris Morena es de 1000 metros de distancia y con tobillera de control".

Por último, el periodista comentó sobre Leandro Lo Giudice: "La medida la impuso la fiscalía 10 de CABA. La seguidilla de acosos empezó en 2020. Fueron en distintos lugares y terminó con una probation al acusado".

