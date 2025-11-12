Retención, multas y sanciones: cuáles son las consecuencias de manejar con el registro vencido, según la ley

Sanciones y multas por un registro vencido

Las sanciones por faltas graves, como la de un carnet vencido, son de cumplimiento efectivo y no pueden ser aplicadas con carácter condicional ni en suspenso, según detalla la Ley. La sanción económica se impone mediante una multa, cuyo valor se determina en Unidades Fijas (UF), donde cada UF equivale al menor precio de venta al público de un litro de nafta especial. Las multas por faltas graves, varían según un informe del Gobierno de La Nación en 2022 entre 100 U.F. hasta 300 U.F., y serán restados y serán restados de la Licencia Nacional de Conducir la cantidad de CUATRO (4) puntos.