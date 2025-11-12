Secciones
Retención, multas y sanciones: cuáles son las consecuencias de manejar con el registro vencido, según la ley

La Ley 24.449 establece las multas, sanciones y cómo deben proceder las autoridades al registrar una falta a la regulación.

¿Qué pasa si manejás copn el registro vencido? ¿Qué pasa si manejás copn el registro vencido?
Hace 1 Hs

La regulación argentina establece que si el registro de conducir se vence deberá renovarse lo antes posible. Por lo general su vigencia es de unos cinco años y finalizado este período se debe sacar turno para actualizar la misma ya que sin una licencia de conducir no es posible circular en moto o auto por el país.

El peligro de usar el celular al manejar

La ley 24.449 establece que en Argentina es necesario una licencia de conducir para poder manejar vehículos en nuestro país. Este registro tiene un formato único a lo largo del territorio y debe actualizarse cada cinco años a partir de los 21 y hasta los 65 años.

Conducir con licencia vencida es considerado un delito leve

De acuerdo con la Ley de Tránsito sancionada en 1994, Gendarmería Nacional como la Agencia Nacional de Seguridad Vial, tienen a su cargo la constatación de infracciones de tránsito en rutas, autopistas, semiautopistas nacionales y otros espacios del dominio público nacional.

La Ley considera el hecho de conducir con una licencia vencida como una Falta Grave. Específicamente, se encuadra como la conducción de vehículos sin estar debidamente habilitados para hacerlo, o como una falta de documentación exigible 

Medida cautelar de retención

Al momento de la comprobación de la infracción, la autoridad tiene la obligación de retener preventivamente la licencia habilitante si esta se encuentra vencida. Así mismo se detalla que  el vehículo puede ser sujeto a retención si es conducido por una persona no habilitada para ese tipo de vehículo, o cuya habilitación está suspendida. Esta retención durará únicamente el tiempo necesario para labrar el acta, a menos que el vehículo ponga en riesgo la seguridad del tránsito.

Tras la elaboración del acta, el vehículo puede ser liberado si es conducido por otra persona habilitada. Si no hay otra persona habilitada disponible, el vehículo será removido y llevado a depósitos, donde solo será entregado a quienes acrediten su propiedad o tenencia legítima, previo pago de los gastos que haya demandado el traslado.

Sanciones y multas por un registro vencido

Las sanciones por faltas graves, como la de un carnet vencido, son de cumplimiento efectivo y no pueden ser aplicadas con carácter condicional ni en suspenso, según detalla la Ley. La sanción económica se impone mediante una multa, cuyo valor se determina en Unidades Fijas (UF), donde cada UF equivale al menor precio de venta al público de un litro de nafta especial. Las multas por faltas graves, varían según un informe del Gobierno de La Nación en 2022 entre 100 U.F. hasta 300 U.F., y serán restados y serán restados de la Licencia Nacional de Conducir la cantidad de CUATRO (4) puntos.

El sistema de puntos de la licencia de conducir consiste en asignar un puntaje inicial (generalmente 20 puntos) que se va descontando en función de las infracciones de tránsito cometidas Al llegar a cero puntos, la licencia se suspende por un período determinado, que se va a ampliar en sucesivas ocasiones.

Otras consecuencias y sanciones accesorias

Además de la multa, se pueden aplicar otras sanciones. El conductor puede ser pasible de arresto por conducir un automotor sin habilitación, o ser sancionado con la inhabilitación para conducir vehículos o determinada categoría, debiéndose retener la licencia habilitante. Como alternativa a la multa, puede imponerse la sanción de concurrencia a cursos especiales de educación y capacitación . La aprobación de este curso redime la multa, mientras que su incumplimiento triplicará la sanción económica original.


Nota redactada con ayuda de la inteligencia artificial Notebook LM.

