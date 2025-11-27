Dieta antiinflamatoria: cómo comer para sentirte más liviano este verano

Otro eje central son los polifenoles, antioxidantes presentes en frutas y vegetales que ayudan a proteger las células del estrés oxidativo. Las frutas rojas, el cacao amargo, el té verde y el aceite de oliva extra virgen son aliados potentes. No se trata de consumirlos en suplementos, sino de incorporarlos naturalmente en la rutina cotidiana: un puñado de arándanos con el desayuno, una cucharadita de cacao en un yogur natural o una ensalada con un buen aceite de oliva.