Ansiedad por la productividad: por qué descansar genera culpa y cómo romper ese círculo

“Esto crea lo que yo llamo ansiedad por la productividad, una sensación de malestar o culpa cuando no estás haciendo algo activamente, trabajando o mejorando”, explica la psicóloga Sumalatha Vasudeva, del Hospital Gleneagles BGS en Bengaluru (India). Para la especialista, la productividad dejó de ser un concepto laboral y pasó a convertirse en un indicador emocional: muchas personas sienten que valen más en función de cuánto producen. Por eso, descansar se vive como sinónimo de inacción o fracaso.