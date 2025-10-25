Dormir tarde durante un mes completo: ¿qué le pasa a tu cuerpo realmente?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que un 40% de la población mundial sufre problemas de sueño. Estos trastornos se manifiestan de diversas maneras, desde la dificultad para conciliar el sueño y los despertares nocturnos, hasta la incapacidad de mantener horarios regulares de descanso y el síndrome de piernas inquietas. Pero, ¿qué ocurre si, más allá de un trastorno, simplemente te acuestas tarde de forma constante?
El especialista Alexander Olmos comenta que podría pasarle a tu cuerpo si no duermes correctamente cuatro semanas.
Las consecuencias de dormir tarde durante un mes
En la semana uno, el médico comenta que el reloj biológico se desajusta, alterando el rendimiento de la energía y dificultando la capacidad de concentración e incluso el apetito puede sufrir modificaciones.
Durante la segunda semana, se pueden observar cambios en la piel. No dormir correctamente provoca el envejecimiento prematuro de la dermis, ésta se vuelve más fina por la ralentización de la renovación celular, dando paso a las arrugas y líneas de expresión prematuras.
Posteriormente en la tercera semana, se empieza a producir la desregulación de hormonas. Explica que, la falta de sueño puede aumentar los niveles de cortisol, lo que aumenta el almacenamiento de grasa abdominal y genera un sistema inmunológico debilitado.
Por último, ya en la semana cuatro la falta de sueño comienza a afectar la expresión de los genes, provocando un inflamación crónica. Mientras que, los encargados de reparar el ADN y protegen del envejecimiento celular, comienzan a desactivarse.