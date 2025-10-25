Dormir tarde durante un mes completo: ¿qué le pasa a tu cuerpo realmente?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que un 40% de la población mundial sufre problemas de sueño. Estos trastornos se manifiestan de diversas maneras, desde la dificultad para conciliar el sueño y los despertares nocturnos, hasta la incapacidad de mantener horarios regulares de descanso y el síndrome de piernas inquietas. Pero, ¿qué ocurre si, más allá de un trastorno, simplemente te acuestas tarde de forma constante?