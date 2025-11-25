Secciones
Osvaldo Jaldo y la senadora Beatriz Ávila avanzan en gestiones por las obras de infraestructura en la provincia

La parlamentaria nacional hizo referencia a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei: "Las normas son muy antiguas".

Hace 1 Hs

El gobernador Osvaldo Jaldo mantuvo un encuentro con la senadora nacional Beatriz Ávila para evaluar el avance de las obras públicas en Tucumán y definir los pasos a seguir con el objetivo de asegurar financiamiento nacional para proyectos estratégicos que la Provincia considera prioritarios.

“Como representante de Tucumán en el Senado, tengo reuniones permanentes con el gobernador para definir lineamientos que beneficien a la provincia”, señaló. Indicó además que gran parte de las gestiones se concentran en las obras de infraestructura incluidas en el Presupuesto 2026, cuyo tratamiento podría darse en sesiones extraordinarias.

La legisladora detalló que en los últimos días mantuvo un encuentro con el titular de Vialidad Nacional en Tucumán para interiorizarse sobre el estado de las iniciativas en carpeta. Entre los proyectos destacados mencionó la autopista hacia el Aeropuerto Benjamín Matienzo -con mejoras en los accesos-, la optimización de la ruta hacia El Cadillal y diversas intervenciones viales en el sur provincial, especialmente en Famaillá y Monteros.

“Vamos a trabajar mancomunadamente para avanzar en estas obras. Tucumán tiene un banco de proyectos muy interesante, con estudios técnicos y ambientales ya finalizados. Ahora gestionaremos junto al gobernador Jaldo los recursos nacionales”, afirmó la senadora. Consultada sobre el origen del financiamiento, confirmó que “sí, absolutamente, serían obras con financiamiento nacional”.

La reforma laboral

Ávila también se refirió a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei y generó inquietud entre trabajadoras y trabajadores del país. Aclaró que “oficialmente no hay nada, son trascendidos. Vamos a esperar que llegue el texto al Congreso”. 

De todos modos, la parlamentaria aseguró que “las normas son muy antiguas". "Hoy muchos trabajadores tienen dos o tres empleos, existe una enorme informalidad y se incorporaron Internet, tecnología e inteligencia artificial, que no están contempladas en la legislación”.

Respecto de la llegada de fondos para obras públicas, la senadora destacó el vínculo del Gobierno con la administración nacional: “Jaldo mantiene un contacto permanente con Nación y con los ministros. Desde el Senado vamos a acompañar para que los recursos lleguen”. Y agregó: “Las inversiones generan crecimiento, nuevas fuentes de trabajo genuino y mayor accesibilidad para que el sector productivo pueda sacar sus productos. Cuando aunamos esfuerzos entre legisladores y el Ejecutivo, Nación escucha”.

Finalmente, Ávila confirmó que el viernes 28, a las 11, se realizará una sesión especial para la jura de los 24 nuevos senadores nacionales que asumirán el próximo 10 de diciembre.

