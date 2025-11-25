Osvaldo Jaldo y la senadora Beatriz Ávila avanzan en gestiones por las obras de infraestructura en la provincia

La legisladora detalló que en los últimos días mantuvo un encuentro con el titular de Vialidad Nacional en Tucumán para interiorizarse sobre el estado de las iniciativas en carpeta. Entre los proyectos destacados mencionó la autopista hacia el Aeropuerto Benjamín Matienzo -con mejoras en los accesos-, la optimización de la ruta hacia El Cadillal y diversas intervenciones viales en el sur provincial, especialmente en Famaillá y Monteros.