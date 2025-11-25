Daniel Leiva fue reelegido por tercera vez como presidente de la Corte Suprema de Tucumán

En una sesión que se extendió durante una hora, Daniel Leiva fue reelegido por tercera vez consecutiva al frente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. La reunión, realizada esta mañana en el salón de Acuerdos, reunió al presidente del órgano superior, Antonio Estofán, y a los vocales Claudia Sbdar, Daniel Posse y Eleonora Rodríguez Campos.
La votación comenzó a las 10. Leiva fue el primero en emitir su voto y lo hizo por sí mismo. Estofán lo acompañó en esa elección. Luego, Sbdar optó por Posse, que devolvió el apoyo votando por Sbdar.
Con el conteo parcial en dos, uno y uno, la definición quedó en manos de Rodríguez Campos, quien era mencionada como una fuerte candidata para el cargo. Finalmente, se inclinó por Leiva, que obtuvo así tres votos y aseguró un nuevo período al frente del Máximo Tribunal.
El resultado replicó exactamente el escenario de 2023, cuando el actual presidente también logró la reelección por mayoría. Con este nuevo respaldo, Leiva continuará impulsando el proceso de modernización informática y la reorganización de las oficinas de gestión dentro del Poder Judicial.
Además, su figura tendrá un rol político determinante: como titular de la Corte, encabezará la Junta Electoral en 2027, año en el que se celebrarán las próximas elecciones provinciales.
