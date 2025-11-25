Daniel Leiva fue reelegido por tercera vez como presidente de la Corte Suprema de Tucumán

En una sesión que se extendió durante una hora, Daniel Leiva fue reelegido por tercera vez consecutiva al frente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. La reunión, realizada esta mañana en el salón de Acuerdos, reunió al presidente del órgano superior, Antonio Estofán, y a los vocales Claudia Sbdar, Daniel Posse y Eleonora Rodríguez Campos.