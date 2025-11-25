Secciones
Política

Daniel Leiva fue reelegido por tercera vez como presidente de la Corte Suprema de Tucumán

La elección interna del máximo tribunal dejó a Leiva nuevamente en la presidencia, tras una votación dividida que definió Eleonora Rodríguez Campos. Detalles.

Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 3 Hs

En una sesión que se extendió durante una hora, Daniel Leiva fue reelegido por tercera vez consecutiva al frente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. La reunión, realizada esta mañana en el salón de Acuerdos, reunió al presidente del órgano superior, Antonio Estofán, y a los vocales Claudia Sbdar, Daniel Posse y Eleonora Rodríguez Campos.

La votación comenzó a las 10. Leiva fue el primero en emitir su voto y lo hizo por sí mismo. Estofán lo acompañó en esa elección. Luego, Sbdar optó por Posse, que devolvió el apoyo votando por Sbdar. 

Con el conteo parcial en dos, uno y uno, la definición quedó en manos de Rodríguez Campos, quien era mencionada como una fuerte candidata para el cargo. Finalmente, se inclinó por Leiva, que obtuvo así tres votos y aseguró un nuevo período al frente del Máximo Tribunal.

El resultado replicó exactamente el escenario de 2023, cuando el actual presidente también logró la reelección por mayoría. Con este nuevo respaldo, Leiva continuará impulsando el proceso de modernización informática y la reorganización de las oficinas de gestión dentro del Poder Judicial.

Además, su figura tendrá un rol político determinante: como titular de la Corte, encabezará la Junta Electoral en 2027, año en el que se celebrarán las próximas elecciones provinciales.

Noticia en desarrollo...

Temas Corte Suprema de Justicia de TucumánAntonio EstofanDaniel PosseClaudia SbdarDaniel LeivaCorte Suprema de JusticiaEleonora Rodríguez Campos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La Corte Suprema de Justicia de Tucumán se prepara para elegir a su presidente

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán se prepara para elegir a su presidente

Presuntas coimas en la Andis: se negó a declarar Daniel Garbellini, ex funcionario clave del organismo

Presuntas coimas en la Andis: se negó a declarar Daniel Garbellini, ex funcionario clave del organismo

Lo más popular
Los 10 puntos clave del crimen de Zoe, la niña de siete años en San Cayetano
1

Los 10 puntos clave del crimen de Zoe, la niña de siete años en San Cayetano

Daniel Leiva fue reelegido por tercera vez como presidente de la Corte Suprema de Tucumán
2

Daniel Leiva fue reelegido por tercera vez como presidente de la Corte Suprema de Tucumán

Impulsan que no puedan ser candidatos los condenados en primera instancia
3

Impulsan que no puedan ser candidatos los condenados en primera instancia

A pocos días de las elecciones, se confirmó la primera baja en el plantel de San Martín
4

A pocos días de las elecciones, se confirmó la primera baja en el plantel de San Martín

Los testimonios de arrepentidos marcan el ritmo del juicio por la causa Cuadernos
5

Los testimonios de arrepentidos marcan el ritmo del juicio por la causa Cuadernos

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán elige hoy a su presidente
6

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán elige hoy a su presidente

Más Noticias
Arsénico en el agua: Caponio negó la presencia en Tucumán y aseguró controles diarios de la SAT

Arsénico en el agua: Caponio negó la presencia en Tucumán y aseguró controles diarios de la SAT

Caso Andis: allanaron la financiera de un empresario cercano a Claudio Chiqui Tapia

Caso Andis: allanaron la financiera de un empresario cercano a Claudio "Chiqui" Tapia

Los 10 puntos clave del crimen de Zoe, la niña de siete años en San Cayetano

Los 10 puntos clave del crimen de Zoe, la niña de siete años en San Cayetano

A pocos días de las elecciones, se confirmó la primera baja en el plantel de San Martín

A pocos días de las elecciones, se confirmó la primera baja en el plantel de San Martín

Los testimonios de arrepentidos marcan el ritmo del juicio por la causa Cuadernos

Los testimonios de arrepentidos marcan el ritmo del juicio por la causa Cuadernos

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán elige hoy a su presidente

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán elige hoy a su presidente

Impulsan que no puedan ser candidatos los condenados en primera instancia

Impulsan que no puedan ser candidatos los condenados en primera instancia

Carreras en análisis: la UNT debate su transición al sistema de créditos

Carreras en análisis: la UNT debate su transición al sistema de créditos

Comentarios