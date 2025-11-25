AlertAR: cómo será la nueva aplicación que envía avisos de emergencia al instante

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) formalizó el Proyecto Específico “Sistema de Alerta Temprana – AlertAR”, una importante iniciativa. El objetivo central de este sistema es la difusión de mensajes inmediatos en momentos de emergencia mediante la tecnología de cell broadcast. Esta medida se puso en marcha con la resolución 1387/2025, la cual se publicó en el Boletín Oficial, donde también se establecen los protocolos necesarios para la prevención y la alerta en situaciones críticas.