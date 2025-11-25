Secciones
AlertAR: cómo será la nueva aplicación que envía avisos de emergencia al instante

Esta medida se puso en marcha con la resolución 1387/2025, la cual se publicó en el Boletín Oficial.

Hace 3 Hs

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) formalizó el Proyecto Específico “Sistema de Alerta Temprana – AlertAR”, una importante iniciativa. El objetivo central de este sistema es la difusión de mensajes inmediatos en momentos de emergencia mediante la tecnología de cell broadcast. Esta medida se puso en marcha con la resolución 1387/2025, la cual se publicó en el Boletín Oficial, donde también se establecen los protocolos necesarios para la prevención y la alerta en situaciones críticas.

Para la implementación de este proyecto, se destinó una partida de $12.000 millones provenientes del Fondo del Servicio Universal (FSU). Este monto se utilizará para la adquisición y el financiamiento de la infraestructura requerida, tanto la activa como la pasiva, asegurando así que el sistema AlertAR cuente con los recursos tecnológicos necesarios para su correcto funcionamiento a nivel nacional.

En qué consiste alertAR, la nueva aplicación del ENACOM

El sistema se enfoca en comunicar cualquier hecho que precise poner a la población en estado de alerta. Esto incluye desastres naturales, alertas meteorológicas extremas y advertencias de seguridad pública. El objetivo principal de este mecanismo de comunicación es salvaguardar la integridad de los habitantes y proteger los bienes dentro de áreas geográficas específicas en el territorio de la República Argentina.

La difusión de estos mensajes se basa en la tecnología conocida como cell broadcast, tal como lo establece la Resolución ENACOM N° 960/2025. Para el funcionamiento del sistema de alarma temprana, se requiere concretar la multi difusión de mensajes directamente a los teléfonos móviles de los usuarios.

Cómo es el proceso de financiamiento de la nueva app

El organismo asignó un total de $\$12.000$ millones provenientes del Fondo del Servicio Universal. Este fondo se nutre de los aportes realizados por los licenciatarios de servicios de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Esta cifra se determinó a partir de los presupuestos que diversos proveedores presentaron y también considera un adicional del $20\%$ para evitar que posibles variaciones de costos frustren el proceso de licitación.

La iniciativa ostenta la firma del interventor del ENACOM, Juan Martín Ozores. El proyecto se solicitó originalmente por el Ministerio de Seguridad y contó con la aprobación de diversas áreas técnicas del propio ENACOM. Además, la resolución aprueba los modelos de convenios que el ENACOM firmará con las empresas prestadoras de servicios y con el Ministerio de Seguridad para llevar a cabo la implementación completa del sistema.

