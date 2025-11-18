Secciones
SociedadTecnología

Por qué recomiendan desactivar Meta IA de Whatsapp y cómo hay que hacerlo

Las críticas de este servicio fueron más que los beneficios. El paso a paso para ocultar la IA en tus conversaciones.

Por qué recomiendan desactivar Meta IA de Whatsapp Por qué recomiendan desactivar Meta IA de Whatsapp
Hace 9 Min

La irrupción de la inteligencia artificial de Meta en WhatsApp no generó el entusiasmo esperado entre la audiencia, que encontró en este asistente más barreras que una ayuda innovadora. Aunque la herramienta está diseñada para resolver dudas y crear imágenes, para muchos usuarios la presencia constante de Meta AI en sus chats se convirtió en un factor de distracción y una amenaza a la fluidez de sus conversaciones, llevando a una búsqueda activa para eliminar o, al menos, ocultar este círculo azul que invade la aplicación de mensajería más usada.

Este fenómeno de rechazo se hizo evidente desde el momento en que Meta comenzó a integrar su sistema de inteligencia artificial en las aplicaciones sociales, siendo WhatsApp una de las plataformas clave en recibir este cambio. La principal inquietud de los usuarios, más allá de la pérdida de privacidad que muchos sospechan —aunque la compañía asegura que sus chats mantienen un cifrado de extremo a extremo—, pasa por la interrupción de la experiencia de uso habitual y la sensación de que la IA está impuesta, no elegida.

¿Te hackearon WhatsApp? Cómo recuperar tu cuenta paso a paso

¿Te hackearon WhatsApp? Cómo recuperar tu cuenta paso a paso

Es fundamental entender que, si bien la eliminación total de Meta AI en WhatsApp es imposible por el momento, existen estrategias efectivas para que su presencia sea prácticamente imperceptible.

Las quejas de los usuarios de Whatsapp

La queja más recurrente se centra en las múltiples formas en que Meta AI se insertó en la aplicación, volviéndola omnipresente. La IA aparece tanto en la barra de búsquedas superior, permitiéndote preguntar o buscar contenido directamente; como en un botón flotante azul en la esquina inferior derecha, justo encima del botón para iniciar un nuevo chat; y, finalmente, como si fuera un contacto más dentro de tu lista de conversaciones.

Cómo se puede desactivar Meta AI de Whassap

Eliminar a Meta AI por completo es imposible, pero podés tomar medidas para que desaparezca de tu vista y no te moleste más. La clave está en tratar su chat como si fuera una conversación normal y aplicar el truco de archivar y silenciar.

WhatsApp: qué celulares se quedan sin soporte desde noviembre

WhatsApp: qué celulares se quedan sin soporte desde noviembre

1. Eliminar la ventana de chat directo con Meta AI

Esta es la forma más sencilla de sacarte de encima a la IA en tu lista de conversaciones:

Mantené pulsado el chat de Meta AI en tu lista de conversaciones.

Una vez seleccionado, elegí la opción de borrar el chat.

Al hacer esto, la ventana desaparece como si hubieras borrado una conversación con cualquier contacto. Recordá que si volvés a hacer una consulta en la barra de búsqueda, la conversación reaparecerá.

2. Expulsar a Meta AI de los grupos

Si el asistente se metió en un grupo del que sos administrador, podés sacarlo como si fuera un miembro más:

Entrá a la lista de integrantes del grupo.

Buscá a Meta AI y expulsalo del grupo.

3. El truco definitivo: silenciar y archivar para ocultarla

Si borraste el chat y reaparece, o si simplemente querés minimizar al máximo su presencia, este es el método más efectivo:

Abrí la conversación con Meta AI en WhatsApp.

Mantené apretado el chat de la IA en la lista de conversaciones hasta que se seleccione.

Elegí la opción “Silenciar notificaciones” o “Silenciar para siempre”.

Luego, volvé a mantener apretado el chat.

Clickeá los tres puntos en el extremo superior derecho y elegí la opción “Archivar chat”.

Una vez que hagas esto, el chat de Meta AI pasará al apartado de “Archivados” y no lo verás más en tu pantalla principal. Aunque la conversación se reactive accidentalmente desde la barra de búsquedas, Meta AI siempre regresará a ese apartado oculto, dejando tu feed de conversaciones limpio y sin distracciones.


Temas WhatsApp
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Te hackearon WhatsApp? Cómo recuperar tu cuenta paso a paso

¿Te hackearon WhatsApp? Cómo recuperar tu cuenta paso a paso

Riesgos de la neurotecnología: Unesco estableció las primeras leyes éticas para que tu mente siga siendo privada

Riesgos de la neurotecnología: Unesco estableció las primeras leyes éticas para que tu mente siga siendo privada

X, ChatGPT y otras aplicaciones sufren una caída simultánea: qué sucedió

X, ChatGPT y otras aplicaciones sufren una caída simultánea: qué sucedió

¿Tu celular te escucha? aquí hay una simple prueba que te permite saberlo

¿Tu celular te escucha? aquí hay una simple prueba que te permite saberlo

Sin mover un dedo: Google revoluciona las compras online con la IA que llama directo al local

Sin mover un dedo: Google revoluciona las compras online con la IA que llama directo al local

Lo más popular
Presuntas coimas en la Policía: una decena de allanamientos compromete a jefes de comisarías en Tucumán
1

Presuntas coimas en la Policía: una decena de allanamientos compromete a jefes de comisarías en Tucumán

“Enemistades manifiestas” que corroen al poder tucumano
2

“Enemistades manifiestas” que corroen al poder tucumano

Un modelo nacional”: quienes son los economistas que se reunieron Cristina Kirchner
3

"Un modelo nacional”: quienes son los economistas que se reunieron Cristina Kirchner

Cambios en la Fiscalía Ambiental Municipal de la capital
4

Cambios en la Fiscalía Ambiental Municipal de la capital

Hospital Padilla: detectan documentación falsa en una aspirante a residencia médica y la Justicia investiga el caso
5

Hospital Padilla: detectan documentación falsa en una aspirante a residencia médica y la Justicia investiga el caso

Caso Andis: renunció Ornella Calvete, funcionaria de Economía, tras el hallazgo de U$S700.000 en su casa
6

Caso Andis: renunció Ornella Calvete, funcionaria de Economía, tras el hallazgo de U$S700.000 en su casa

Más Noticias
Cómo cambió la vida de la joven que intentó reanimar a Fernando Báez Sosa

Cómo cambió la vida de la joven que intentó reanimar a Fernando Báez Sosa

La historia final de las gemelas Kessler: por qué decidieron morir juntas a los 89 años

La historia final de las gemelas Kessler: por qué decidieron morir juntas a los 89 años

Empleados de comercio: así quedará el aguinaldo 2025 con el último aumento y el bono

Empleados de comercio: así quedará el aguinaldo 2025 con el último aumento y el bono

Presuntas coimas en la Policía: una decena de allanamientos compromete a jefes de comisarías en Tucumán

Presuntas coimas en la Policía: una decena de allanamientos compromete a jefes de comisarías en Tucumán

X, ChatGPT y otras aplicaciones sufren una caída simultánea: qué sucedió

X, ChatGPT y otras aplicaciones sufren una caída simultánea: qué sucedió

A tres meses de su separación, Matías Martin vuelve a apostar al amor: quién es Paloma Cavanna, su nueva novia

A tres meses de su separación, Matías Martin vuelve a apostar al amor: quién es Paloma Cavanna, su nueva novia

Ricardo Darín fue al programa de Mario Pergolini y contó la verdad sobre la polémica de las empanadas

Ricardo Darín fue al programa de Mario Pergolini y contó la verdad sobre la polémica de las empanadas

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

Comentarios