Por qué recomiendan desactivar Meta IA de Whatsapp y cómo hay que hacerlo

La irrupción de la inteligencia artificial de Meta en WhatsApp no generó el entusiasmo esperado entre la audiencia, que encontró en este asistente más barreras que una ayuda innovadora. Aunque la herramienta está diseñada para resolver dudas y crear imágenes, para muchos usuarios la presencia constante de Meta AI en sus chats se convirtió en un factor de distracción y una amenaza a la fluidez de sus conversaciones, llevando a una búsqueda activa para eliminar o, al menos, ocultar este círculo azul que invade la aplicación de mensajería más usada.
Este fenómeno de rechazo se hizo evidente desde el momento en que Meta comenzó a integrar su sistema de inteligencia artificial en las aplicaciones sociales, siendo WhatsApp una de las plataformas clave en recibir este cambio. La principal inquietud de los usuarios, más allá de la pérdida de privacidad que muchos sospechan —aunque la compañía asegura que sus chats mantienen un cifrado de extremo a extremo—, pasa por la interrupción de la experiencia de uso habitual y la sensación de que la IA está impuesta, no elegida.
Es fundamental entender que, si bien la eliminación total de Meta AI en WhatsApp es imposible por el momento, existen estrategias efectivas para que su presencia sea prácticamente imperceptible.
Las quejas de los usuarios de Whatsapp
La queja más recurrente se centra en las múltiples formas en que Meta AI se insertó en la aplicación, volviéndola omnipresente. La IA aparece tanto en la barra de búsquedas superior, permitiéndote preguntar o buscar contenido directamente; como en un botón flotante azul en la esquina inferior derecha, justo encima del botón para iniciar un nuevo chat; y, finalmente, como si fuera un contacto más dentro de tu lista de conversaciones.
Cómo se puede desactivar Meta AI de Whassap
Eliminar a Meta AI por completo es imposible, pero podés tomar medidas para que desaparezca de tu vista y no te moleste más. La clave está en tratar su chat como si fuera una conversación normal y aplicar el truco de archivar y silenciar.
1. Eliminar la ventana de chat directo con Meta AI
Esta es la forma más sencilla de sacarte de encima a la IA en tu lista de conversaciones:
Mantené pulsado el chat de Meta AI en tu lista de conversaciones.
Una vez seleccionado, elegí la opción de borrar el chat.
Al hacer esto, la ventana desaparece como si hubieras borrado una conversación con cualquier contacto. Recordá que si volvés a hacer una consulta en la barra de búsqueda, la conversación reaparecerá.
2. Expulsar a Meta AI de los grupos
Si el asistente se metió en un grupo del que sos administrador, podés sacarlo como si fuera un miembro más:
Entrá a la lista de integrantes del grupo.
Buscá a Meta AI y expulsalo del grupo.
3. El truco definitivo: silenciar y archivar para ocultarla
Si borraste el chat y reaparece, o si simplemente querés minimizar al máximo su presencia, este es el método más efectivo:
Abrí la conversación con Meta AI en WhatsApp.
Mantené apretado el chat de la IA en la lista de conversaciones hasta que se seleccione.
Elegí la opción “Silenciar notificaciones” o “Silenciar para siempre”.
Luego, volvé a mantener apretado el chat.
Clickeá los tres puntos en el extremo superior derecho y elegí la opción “Archivar chat”.
Una vez que hagas esto, el chat de Meta AI pasará al apartado de “Archivados” y no lo verás más en tu pantalla principal. Aunque la conversación se reactive accidentalmente desde la barra de búsquedas, Meta AI siempre regresará a ese apartado oculto, dejando tu feed de conversaciones limpio y sin distracciones.