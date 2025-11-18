Por qué recomiendan desactivar Meta IA de Whatsapp y cómo hay que hacerlo

La irrupción de la inteligencia artificial de Meta en WhatsApp no generó el entusiasmo esperado entre la audiencia, que encontró en este asistente más barreras que una ayuda innovadora. Aunque la herramienta está diseñada para resolver dudas y crear imágenes, para muchos usuarios la presencia constante de Meta AI en sus chats se convirtió en un factor de distracción y una amenaza a la fluidez de sus conversaciones, llevando a una búsqueda activa para eliminar o, al menos, ocultar este círculo azul que invade la aplicación de mensajería más usada.