Cómo funciona en otros países Uber Shuttle, el servicio de transporte que, por ahora, no se implementará en la Argentina

Pese a los rumores sobre la llegada de un supuesto “Uber Bondi”, con promesas de colectivos alternativos y tarifas muchísimo más bajas que las del transporte urbano argentino, la compañía lo desmintió: Uber Shuttle no desembarcará por ahora en el país.
El servicio, anunciado globalmente en mayo de 2024, funciona actualmente solo en Estados Unidos, Brasil y México. Se trata de una propuesta más económica que un viaje tradicional de Uber, pensada para traslados hacia aeropuertos, conciertos y grandes eventos, utilizando vehículos compartidos de mayor capacidad.
Qué es Uber Shuttle y cómo opera en los países donde ya está disponible
Uber Shuttle permite que los usuarios reserven hasta cinco asientos en transbordadores con capacidad para entre 14 y 55 pasajeros. Su funcionamiento difiere del servicio habitual: trabaja con rutas fijas, puntos de partida predeterminados y un sistema de reserva anticipada.
Entre sus características principales:
Las reservas pueden hacerse con hasta una semana de anticipación.
El pasajero recibe un boleto con código QR para abordar.
Los viajes son operados por transportistas locales con licencias comerciales, pero las calificaciones y propinas continúan dentro del ecosistema de Uber.
La idea es ofrecer una opción más accesible y planificada, especialmente útil para quienes necesitan trasladarse hacia destinos de alta demanda sin pagar tarifas elevadas.
Por qué Uber impulsa el transporte compartido
Camiel Irving, gerente general de movilidad de Uber en Estados Unidos y Canadá, explicó que compartir viajes es fundamental para el futuro de las ciudades. No solo reduce costos para los usuarios, sino que optimiza el uso del espacio público y disminuye la congestión.
Además, en un contexto global marcado por el aumento de precios, los consumidores buscan alternativas más económicas. Para Uber, sumar servicios más accesibles es también una estrategia para fortalecer su ventaja competitiva frente a empresas como Lyft.
Preguntas frecuentes sobre Uber Shuttle
¿Qué es exactamente Uber Shuttle?
Es un servicio que permite reservar asientos en autobuses limpios, cómodos y con aire acondicionado. La app muestra los horarios disponibles y permite planificar viajes para toda la semana. El objetivo es viajar de manera económica compartiendo el trayecto con otros usuarios.
¿Cuál es el precio del viaje?
La tarifa se basa en la distancia recorrida y varía según la ciudad donde se utilice el servicio.
Cómo solicitar un viaje con Uber Shuttle
Actualizar la app: asegurarse de tener la última versión de Uber.
Ingresar destino: seleccionar la opción Shuttle, revisar la tarifa, elegir el horario, la cantidad de asientos y presionar Solicitar.
Confirmación: en minutos, la app mostrará los detalles del viaje y el punto de partida. Desde allí, el asiento quedará reservado.
Acudir al punto de encuentro: llegar antes de la hora indicada; el vehículo espera solo 2 minutos.
Mostrar el boleto: presentar el QR al conductor y pagar en efectivo o por la app.
Llegada: la app indicará el punto de descenso cercano al destino final.
El servicio también está disponible mediante la app exclusiva Uber Shuttle, compatible con dispositivos Android.
Reservas, rutas y disponibilidad
Sí, se pueden hacer reservas con una semana de anticipación, e incluso programar varios viajes para distintos días.
Las rutas son fijas: solo se puede usar el servicio cerca de los puntos habilitados.
No es posible solicitar Shuttle desde cualquier parte de la ciudad; solo opera en zonas específicas.
Es posible reservar para acompañantes: hasta 3 pasajeros adicionales por cuenta.
Aunque Uber Shuttle generó expectativa en Argentina bajo el rumor de un “Uber Bondi”, la compañía fue clara: no hay planes de lanzamiento por ahora. Sin embargo, el funcionamiento en otros países muestra que la opción podría convertirse, en un futuro, en una alternativa atractiva en ciudades con alta demanda de transporte y tarifas en constante aumento.