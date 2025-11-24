Tendencia boho: la falda estilo hippie que vuelve a instalarse entre las favoritas

Las mujeres saben que nada se compra a la frescura y elegancia que puede aportar una falda. Por eso cada año es indispensable tener un par en el armario que estén a tono con lo que indican las tendencias de la temporada. En los próximos meses regresará una prenda traída directamente de los años 60 y 70, cuando el lema predominante era “hagan el amor y no la guerra” en todo el mundo.