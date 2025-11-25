El Gobierno apuntó contra la AFA: Sturzenegger publicó un informe sobre beneficios arbitrales a Barracas Central y Milei lo calificó de “demoledor”

El conflicto político y deportivo que envuelve a la AFA sumó otra arista este lunes cuando el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, publicó en su cuenta de X un informe que acusa a Barracas Central de haber sido beneficiado por las decisiones arbitrales durante los últimos años. El documento, según el propio funcionario, muestra que los resultados del club “cambiaron de manera estadísticamente significativa” desde que Claudio “Chiqui” Tapia asumió al frente de la Asociación del Fútbol Argentino.
El gráfico que compartió el ministro plantea que Barracas recibe “8% más de fallos favorables” y “28% menos de fallos desfavorables” que lo esperable en un escenario contrafactual. En ese marco, Sturzenegger aseguró que en un torneo de 28 fechas esa diferencia representaría entre 9 y 18 puntos extra.
“¿Puede la estadística echar luz sobre si hay parcialidades arbitrales en el fútbol argentino? Sí”, escribió el funcionario, que cerró su publicación con una expresión irónica que se viralizó de inmediato: “¡Secame una nuca!”.
Â¿Puede la estadÃstica echar luz sobre si hay parcialidades arbitrales en el fÃºtbol argentino? SÃ. El trabajo adjunto muestra como la llegada de @tapiachiqui a la @afa cambiÃ³ de manera estadÃsticamente significativa los resultados del club Barracas. SegÃºn la estadÃstica Barracasâ¦ pic.twitter.com/ZLhd0vl4PX— Fede Sturzenegger (@fedesturze) November 25, 2025
Milei respaldó la publicación: “Demoledor resultado”
Minutos después, el presidente Javier Milei compartió el posteo de su ministro y fue contundente. “Demoledor resultado. El trabajo demuestra con estadísticas duras la irregularidad en los arbitrajes que muchos susurran y nadie denuncia. Fin”, escribió.
El apoyo del mandatario no pasó inadvertido. Es la segunda vez en pocos días que interviene públicamente en medio del creciente cuestionamiento a Tapia. Días atrás había publicado una foto con una camiseta de Estudiantes de La Plata y la frase “Honor a la Escuela de Don Osvaldo”, una referencia a Osvaldo Zubeldía, símbolo histórico del club platense.
DEMOLEDOR RESULTADO— Javier Milei (@JMilei) November 25, 2025
El trabajo en cuestiÃ³n demuestra con estadÃsticas duras la irregularidad en los arbitrajes que muchos susurran y que nadie denuncia.
Fin. https://t.co/Cs692Q8q8L
El trabajo difundido por Sturzenegger, titulado “Parcialidades arbitrales en el fútbol argentino: el caso de Barracas Central”, asegura que, desde 2017, el club recibió “un trato arbitral favorable” y obtuvo resultados deportivos superiores a los que hubiera logrado en condiciones normales.
El análisis se elaboró con “método de control sintético y técnicas avanzadas de machine learning”, según indica el documento, que también detalla las fuentes utilizadas: datos de BeSoccer y registros de partidos de la Primera B Metropolitana, la Primera Nacional y la Primera División entre 2010 y la actualidad.
La conclusión del estudio sostiene que Barracas obtuvo 8,59% más de sanciones favorables (penales y tarjetas al rival) y 28,1% menos de sanciones en contra, lo que, trasladado a la tabla de posiciones, representa entre 8,5 y 18,5 puntos adicionales.
La publicación del ministro llega en un momento especialmente sensible. La AFA atraviesa cuestionamientos por el título retroactivo otorgado a Rosario Central y por el conflicto abierto con Estudiantes, cuyo plantel realizó un pasillo de espaldas como gesto de protesta.
Después de ese episodio, el Tribunal de Disciplina abrió un expediente y citó a los jugadores para que expliquen su actitud en un plazo de 48 horas.
En paralelo, Juan Sebastián Verón, presidente del club platense y una de las voces más críticas a la gestión de Tapia, compartió este fin de semana una frase similar a la usada por Milei. Todo ocurre mientras el Gobierno impulsa el debate por las Sociedades Anónimas Deportivas, otro punto que alimenta la confrontación con la cúpula del fútbol argentino.
El informe que Sturzenegger hizo público suma un frente más a ese escenario. Por primera vez, un funcionario del Poder Ejecutivo presenta datos estadísticos que cuestionan directamente la imparcialidad arbitral bajo la gestión de Tapia.