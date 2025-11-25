El Gobierno apuntó contra la AFA: Sturzenegger publicó un informe sobre beneficios arbitrales a Barracas Central y Milei lo calificó de “demoledor”

El conflicto político y deportivo que envuelve a la AFA sumó otra arista este lunes cuando el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, publicó en su cuenta de X un informe que acusa a Barracas Central de haber sido beneficiado por las decisiones arbitrales durante los últimos años. El documento, según el propio funcionario, muestra que los resultados del club “cambiaron de manera estadísticamente significativa” desde que Claudio “Chiqui” Tapia asumió al frente de la Asociación del Fútbol Argentino.