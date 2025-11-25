Secciones
La AFA rompió el silencio tras el “PDF Gate” y respondió a las acusaciones por el Boletín 6625

El comunicado de la entidad apunta a la numeración interna de los boletines, pero evita referirse a los registros técnicos que generaron la polémica.

VERSIÓN OFICIAL. La AFA difundió un comunicado para explicar el origen del Boletín 6625 en medio del escándalo por el “PDF Gate”. VERSIÓN OFICIAL. La AFA difundió un comunicado para explicar el origen del Boletín 6625 en medio del escándalo por el “PDF Gate”.
Hace 1 Hs

La Asociación del Fútbol Argentino reaccionó después de 24 horas de silencio y respondió públicamente al escándalo que desató la metadata del Boletín 6625, un documento que, según especialistas y usuarios en redes sociales, fue creado el domingo pasado a las 19.21, minutos después del pasillo de espaldas de Estudiantes a Rosario Central. Lejos de admitir irregularidades, la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia aseguró que todo está “en orden”.

En una comunicación difundida pasadas las 18.30 del lunes, la AFA sostuvo que sus boletines “tienen números correlativos” y que la fecha que figura en cada uno de ellos “no puede ser alterada”. Según la explicación oficial, el Boletín 6625 pertenece al 12 de febrero de 2025 y así está “respaldado” por resoluciones posteriores, entre ellas el Boletín 6661, fechado el 3 de abril, donde se menciona la misma normativa.

La respuesta intenta cerrar el debate, pero no aborda el núcleo del problema que es la metadata del PDF, que indica que el archivo se generó el domingo y que fue editado nuevamente el lunes por la noche. Tampoco explica por qué el documento aparece creado con una versión de Adobe lanzada recién en septiembre, meses después de la fecha que figura en el encabezado.

Mientras la AFA insiste en que la correlatividad de los boletines es suficiente para validar la resolución, el fondo del escándalo sigue intacto. La casa del fútbol se limita a remarcar que “no puede alterar publicaciones ya generadas”, aunque en el sitio oficial, donde debería estar el Boletín 6661, todavía hay vacíos que alimentan más dudas.

El conflicto con Estudiantes como telón de fondo

La respuesta de la AFA llega en plena disputa institucional con Estudiantes. El club platense fue el único que rechazó el título retroactivo otorgado a Rosario Central y el único que denunció presiones para realizar el pasillo en Arroyito.

Después de que el plantel se diera vuelta ante la salida del Canalla, el Tribunal de Disciplina abrió un expediente y citó a los jugadores para que presenten su descargo.

Ahora, el comunicado oficial aparece como un intento por cerrar filas ante la acusación de la posible utilización de un documento creado a posteriori para fundamentar sanciones.

Más allá de la defensa institucional, las contradicciones no se disipan. Los antecedentes más recientes muestran que el “pasillo de reconocimiento” nunca tuvo un cumplimiento uniforme ni generó informes arbitrales cuando otros clubes decidieron no realizarlo.

En cambio, ahora, con Estudiantes como protagonista, la rigurosidad se volvió absoluta. Y la explicación de la AFA no ofrece elementos técnicos que desmientan lo que demuestran los registros del propio archivo.

La respuesta oficial intenta calmar la situación, pero la pregunta sigue en pie. Si el Boletín 6625 es de febrero, ¿por qué su metadata cuenta otra historia?

Por ahora, la AFA eligió sostener la versión formal. El resto del fútbol argentino, en cambio, sigue pidiendo claridad.

