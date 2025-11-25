Inodoro impecable: ¿cómo limpiar el inodoro con una gaseosa?

Para este método, se requiere preparar una solución en una botella con difusor. La mezcla debe contener un tercio de agua y los dos tercios restantes de vinagre. Esta botella se usará más adelante en el proceso. Primero, se inicia la limpieza directa en el inodoro, donde se introducen media taza de bicarbonato de sodio y, posteriormente, otras dos tazas de vinagre. Cuando los ingredientes se combinan, la solución comienza a burbujear intensamente, una señal de que la acción limpiadora se activó.