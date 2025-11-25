El truco para mantener tus toallas siempre limpias: evitá ponerlas en este lugar

Tal vez el lugar de guardado que nos indica el sentido común sea a la vez el menos indicado para conservar las toallas de secado. Aunque muchas veces los ganchos para colgar que están en el baño pueden ser bastante cómodos, pocas veces colaboran a mantenerlas limpias.
Con el tiempo, es normal que las toallas adquieran un ligero olor a humedad y moho. Sin embargo, este proceso puede acelerarse mucho más cuando las mismas quedan en el baño. Allí podés notar cómo permanecen húmedas por más tiempo y cuanto más frecuente es ese proceso, el olor se vuelve persistente.
Por qué no deberías guardar tus toallas en el baño
La diferencia entre unas toallas que resisten impecables es el lugar de secado. Colgar las toallas en el dormitorio puede mejorar el aspecto y aroma de estas piezas de tela. El baño es un espacio con mucha humedad, propenso a la aparición de moho y hongos. Guardar las toallas allí las hace susceptibles a estos problemas y nadie quiere lavarse al final del día y secarse con una toalla que fue afectada negativamente por los elementos del baño.
"Dado que los baños son tan propensos a la humedad, mantener toallas sobrantes en la habitación puede ser complicado, ya que esto puede generar moho, hongos y mal olor en las telas", dice Kathy Cohoon , gerente de operaciones de Two Maids al medio especializado The Spruce.
Añade que, debido a estos factores, también es recomendable cambiar las toallas que usas con frecuencia. Es importante que estés al tanto de tu rutina de lavado, ya que Cohoon recomienda lavar las toallas de mano cada siete a diez días.
Lily Cameron, supervisora de limpieza de Fantastic Services , sugiere guardar las toallas fuera del baño para eliminar un lugar donde puedan proliferar los gérmenes. Los gérmenes también pueden propagarse por diferentes superficies y artículos del baño al tirar de la cadena. Los baños son un caldo de cultivo perfecto para estos hongos y gérmenes, y las toallas son especialmente susceptibles a ellos, explica. Si le gusta la idea de usar un toallero , elija un modelo que no sea colgante.
¿Dónde es el lugar más indicado para guardar?
"Las toallas deben guardarse en un lugar fresco y seco, como un armario de ropa blanca o un armario", dijo Cameron. "Si no tenés espacio en esas zonas, considera guardarlas en un cesto o cesta en una habitación menos húmeda, como un dormitorio o un armario del pasillo", añadió
Si necesitás guardarlas en el baño, lo mejor es hacerlo en un armario o en un recipiente bien tapado. La organizadora profesional Amelia Pleasant-Kennedy de A Pleasant Solution prefiere las cestas de bambú y advirtiendo que el material es resistente al moho.
Cohoon ofrece un truco útil para quienes sienten que, a pesar de todo, es absolutamente necesario tener toallas en el baño: "Recordá abrir la ventilación al ducharte y asegurate de cambiar las toallas regularmente para evitar la acumulación de moho en tus manos", concluyó.