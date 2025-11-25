El truco para mantener tus toallas siempre limpias: evitá ponerlas en este lugar

Lily Cameron, supervisora de limpieza de Fantastic Services , sugiere guardar las toallas fuera del baño para eliminar un lugar donde puedan proliferar los gérmenes. Los gérmenes también pueden propagarse por diferentes superficies y artículos del baño al tirar de la cadena. Los baños son un caldo de cultivo perfecto para estos hongos y gérmenes, y las toallas son especialmente susceptibles a ellos, explica. Si le gusta la idea de usar un toallero , elija un modelo que no sea colgante.