Qué santos se celebran este 24 de noviembre y por qué se los recuerda

Cada uno de ellos dejó un legado particular en sus comunidades, desde la defensa de la fe hasta el servicio pastoral y la vida monástica.

Santa Flora y Santa María Santa Flora y Santa María
Hace 6 Min

Este 24 de noviembre, la Iglesia católica celebra a varias figuras destacadas del cristianismo, cuyas vidas dejaron huella por su testimonio de fe, dedicación y valentía. Como cada día, el santoral recuerda a hombres y mujeres que, a través de su obra espiritual y social, marcaron la historia de la Iglesia. A continuación, quiénes son los santos más relevantes de la jornada y por qué se los conmemora.

Santa Flora y Santa María, mártires de Córdoba

Las protagonistas principales del santoral del 24 de noviembre son Santa Flora y Santa María, dos jóvenes cristianas martirizadas en la Córdoba del siglo IX durante la dominación musulmana en la península ibérica.

Flora era hija de padre musulmán y madre cristiana, lo que la colocó en una posición vulnerable según la legislación de la época. María, en cambio, había abrazado la vida religiosa desde joven. Ambas fueron acusadas de profesar públicamente la fe cristiana y condenadas a muerte tras negarse a renunciar a sus creencias. Su valentía y firmeza las convirtieron en símbolo de resistencia espiritual.

San Andrés Dung-Lac y compañeros mártires

El 24 de noviembre también se recuerda a San Andrés Dung-Lac, sacerdote vietnamita ejecutado en 1839, y a un grupo de 116 mártires que murieron en distintas persecuciones contra los cristianos en Vietnam —entre los siglos XVIII y XIX— a manos de autoridades locales y coloniales.

Su canonización en 1988 reconoció el sacrificio de cientos de cristianos que mantuvieron su fe pese a torturas, encarcelamientos y amenazas. Hoy representan uno de los testimonios más contundentes del cristianismo en Asia.

San Crisógono de Aquileya

El calendario litúrgico también incluye este día a San Crisógono, mártir romano del siglo IV. Según la tradición, fue maestro y defensor de la fe cristiana durante las persecuciones de Diocleciano, y su nombre quedó asociado a uno de los primeros títulos eclesiásticos de Roma: la iglesia de San Crisógono en Trastevere.

Otros santos y beatos recordados este 24 de noviembre

Además, la Iglesia celebra hoy a:

San Porfirio, mártir.

San Florencio de Estrasburgo, obispo.

Beato Hugo Taylor, mártir inglés del siglo XVI.

Beato Luis Flores, religioso dominico.




