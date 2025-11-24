Qué santos se celebran este 24 de noviembre y por qué se los recuerda

Este 24 de noviembre, la Iglesia católica celebra a varias figuras destacadas del cristianismo, cuyas vidas dejaron huella por su testimonio de fe, dedicación y valentía. Como cada día, el santoral recuerda a hombres y mujeres que, a través de su obra espiritual y social, marcaron la historia de la Iglesia. A continuación, quiénes son los santos más relevantes de la jornada y por qué se los conmemora.