¿Qué santos se recuerdan este 23 de noviembre?

Se destaca la figura de San Clemente I, papa y mártir.

Hace 1 Hs

El 23 de noviembre es especialmente significativo para el santoral católico por la figura de San Clemente I, tercer sucesor de San Pedro y autor de una de las cartas más antiguas del cristianismo: la Carta a los Corintios. Escrita alrededor del año 95, este texto es clave para comprender la organización de la Iglesia naciente y la importancia de la unidad comunitaria.

Según la tradición, Clemente fue condenado al exilio y luego martirizado —atado a un ancla y arrojado al mar— durante las persecuciones del emperador Trajano. Su figura se asocia con la firmeza, el liderazgo pastoral y el compromiso con la paz dentro de la comunidad cristiana.

Otros santos del 23 de noviembre

Además de San Clemente I, el santoral de hoy recuerda a:

San Columbano, monje irlandés del siglo VII, fundador de monasterios en Europa y promotor del monaquismo occidental.

San Sisino, mártir en las persecuciones antiguas.

San Anacleto de Alejandría, religioso reconocido por su piedad.

Beata María Repetto, religiosa italiana conocida por su caridad con los enfermos y necesitados.

San Gregorio de Agrigento, obispo y defensor de la doctrina cristiana.

Un día para reflexionar sobre la unidad y el liderazgo espiritual

La memoria de San Clemente I invita a reflexionar sobre los orígenes de la Iglesia y el valor de la unidad en tiempos de conflicto. Su vida y escritos siguen siendo una referencia para comunidades cristianas, teólogos e historiadores.

