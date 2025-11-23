¿Qué santos se recuerdan este 23 de noviembre?

El 23 de noviembre es especialmente significativo para el santoral católico por la figura de San Clemente I, tercer sucesor de San Pedro y autor de una de las cartas más antiguas del cristianismo: la Carta a los Corintios. Escrita alrededor del año 95, este texto es clave para comprender la organización de la Iglesia naciente y la importancia de la unidad comunitaria.