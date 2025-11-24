Aguad cuestionó la designación de Presti en Defensa por posible conflicto con la ley y rol de los militares

Aguad calificó la designación como "un error" y "novedosa", dado que Presti es el primer militar en actividad en ocupar ese cargo durante un gobierno democrático en Argentina. El principal reparo de Aguad se centró en que "la ley no permite" que un militar en actividad se mezcle en política. A su juicio, Presti debería pasar a retiro "para no crear confusiones", ya que "las Fuerzas Armadas no pueden adherir a ningún gobierno de turno, son un instrumento de la defensa".