Secciones
Política

Aguad cuestionó la designación de Presti en Defensa por posible conflicto con la ley y rol de los militares

El principal reparo se centró en que "la ley no permite" que un militar en actividad se mezcle en política.

Carlos Presti y Javier Milei. Carlos Presti y Javier Milei.
Hace 1 Hs

El ex ministro de Defensa, Oscar Aguad, expresó su preocupación por la designación del teniente general Carlos Presti al frente de esa cartera, al argumentar que podría ser incompatible con la legislación vigente y con el papel que deben tener las Fuerzas Armadas en una democracia. 

Aguad calificó la designación como "un error" y "novedosa", dado que Presti es el primer militar en actividad en ocupar ese cargo durante un gobierno democrático en Argentina. El principal reparo de Aguad se centró en que "la ley no permite" que un militar en actividad se mezcle en política. A su juicio, Presti debería pasar a retiro "para no crear confusiones", ya que "las Fuerzas Armadas no pueden adherir a ningún gobierno de turno, son un instrumento de la defensa".  

Un instrumento apolítico del Estado

Además diferenció la función política del Ministro de Defensa, que adhiere al gobierno, del rol de las Fuerzas Armadas, que deben ser un instrumento apolítico del Estado. Aguad sugirió que el problema se resolvería si Presti renunciara a su cargo militar y asumiera como civil, al requerir que "el presidente tiene que aceptar la renuncia de un teniente general".

El ex ministro estableció una comparación con otros regímenes políticos, como el chavismo, que, según él, incorporó las Fuerzas Armadas a su aparato político. Señaló que, incluso durante el kirchnerismo, no se logró esa integración, ni siquiera con el general César Milani.  Insistió en que el rol del Ministro de Defensa debe ser político y no militar, de ahí su objeción a que el designado esté en actividad.

Aunque descartó que la situación institucional actual de Argentina propicie una participación política de los militares, Aguad remarcó la importancia de clarificar cualquier duda al respecto. Confía en que "las Fuerzas Armadas de la Argentina están adheridas absolutamente al sistema democrático".

Temas Buenos AiresCasa RosadaJavier MileiCarlos PrestiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Polémica por la designación de Carlos Presti en Defensa

Polémica por la designación de Carlos Presti en Defensa

El mensaje de Presti tras ser nombrado ministro de Defensa: “Las Fuerzas Armadas deben estar a la altura del nuevo rol protagónico”

El mensaje de Presti tras ser nombrado ministro de Defensa: “Las Fuerzas Armadas deben estar a la altura del nuevo rol protagónico”

Lo más popular
Reforma Laboral: advertencias de gremios tucumanos a Jaldo y a la CGT
1

Reforma Laboral: advertencias de gremios tucumanos a Jaldo y a la CGT

Surgen nuevos indicios del avance del “narcofútbol”
2

Surgen nuevos indicios del avance del “narcofútbol”

Santiago del Estero, primer hogar de la vid en Argentina, y el milagro de producir vino pese al calor extremo
3

Santiago del Estero, primer hogar de la vid en Argentina, y el "milagro" de producir vino pese al calor extremo

Escándalo en Villa Alem: en protesta por la actuación del árbitro, los jugadores de Famaillá abandonaron el partido contra Tucumán Central
4

Escándalo en Villa Alem: en protesta por la actuación del árbitro, los jugadores de Famaillá abandonaron el partido contra Tucumán Central

Polémica por la designación de Carlos Presti en Defensa
5

Polémica por la designación de Carlos Presti en Defensa

Usurpaciones: acusaron a un comisario como jefe de una asociación ilícita
6

Usurpaciones: acusaron a un comisario como jefe de una asociación ilícita

Más Noticias
Banco Nación: de cuánto sería la cuota mensual por un crédito hipotecario de $77 millones

Banco Nación: de cuánto sería la cuota mensual por un crédito hipotecario de $77 millones

Vientos intensos y temperaturas extremas: siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla

Vientos intensos y temperaturas extremas: siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Escándalo en Villa Alem: en protesta por la actuación del árbitro, los jugadores de Famaillá abandonaron el partido contra Tucumán Central

Escándalo en Villa Alem: en protesta por la actuación del árbitro, los jugadores de Famaillá abandonaron el partido contra Tucumán Central

Reforma Laboral: advertencias de gremios tucumanos a Jaldo y a la CGT

Reforma Laboral: advertencias de gremios tucumanos a Jaldo y a la CGT

Las vacantes en la Justicia provincial superan el medio centenar

Las vacantes en la Justicia provincial superan el medio centenar

Surgen nuevos indicios del avance del “narcofútbol”

Surgen nuevos indicios del avance del “narcofútbol”

Polémica por la designación de Carlos Presti en Defensa

Polémica por la designación de Carlos Presti en Defensa

Comentarios