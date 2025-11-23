Secciones
Jair Bolsonaro intentó quemar su tobillera electrónica: alegó que lo hizo en un brote de “paranoia” por ingesta de medicamentos

El exmandatario participó de una audiencia de control judicial un día después de ser detenido preventivamente por riesgo de fuga.

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro explicó este domingo que debido a la ingesta de ciertos medicamentos entró en un estado de "paranoia" y "alucinaciones", y que eso lo llevó a quemar con un soldador la tobillera electrónica que usa por su prisión domiciliaria porque creía que había un sistema de escucha.

El líder ultraderechista se sometió por videoconferencia a las preguntas de una jueza auxiliar sobre las condiciones de su arresto, tras pasar su primera noche en prisión preventiva en la sede de la Policía Federal, en Brasilia. La sesión de control de detención es un trámite crucial para verificar la integridad física del detenido y comprobar si se violaron sus derechos fundamentales.

Bolsonaro dijo que "tuvo 'una cierta paranoia' de viernes a sábado debido a medicamentos (...) resolviendo entonces, con un soldador, manipular la tobillera electrónica", según un documento judicial obtenido por la agencia de noticias AFP.

Durante la audiencia de este domingo en Brasilia el expresidente dijo a una jueza que "tenía 'alucinaciones' de que había algún dispositivo de escucha en la tobillera", detalla el acta de la diligencia judicial.

La corte ratificó la orden de arresto preventivo contra Bolsonaro y señaló que "no hubo ningún abuso o irregularidad por parte de los policías responsables".

Bolsonaro, por su parte, dijo en la audiencia "que no tenía ninguna intención de fuga y que no hubo ruptura de la correa" que ataba la tobillera a su cuerpo, según el documento.

El expresidente pasó buena parte de la tarde del viernes intentando abrir la tobillera hasta que "entró en razón" cerca de la medianoche y se detuvo, según su declaración de este domingo.

Bolsonaro confirma haber intentado romper su tobillera electrónica

El exmandatario, en un primer momento, dijo haber golpeado la tobillera contra una escalera, según los documentos del proceso.

El líder del Partido Liberal (PL), quien cumplía prisión domiciliaria desde el 4 de agosto en su residencia de Brasilia, fue arrestado de manera preventiva el sábado por la mañana por "riesgo concreto de fuga" y "amenaza al orden público".

Una de las razones de la orden de prisión fue el hecho de que el ex jefe de Estado (2019-2022) confesó haber quemado con un soldador la tobillera electrónica impuesta por el alto tribunal para controlar sus movimientos.

Los abogados de Bolsonaro también preparan un recurso contra la pena de 27 de años de cárcel impuesta por la tentativa golpista, que fracasó por falta de apoyo de altos mandos militares. El plazo para hacerlo acaba el lunes.

