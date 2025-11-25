Impulsan que no puedan ser candidatos los condenados en primera instancia

Sin avances en comisión

La propuesta de Ficha Limpia Vargas Aignasse es más severa que la que envió el Poder Ejecutivo a la Legislatura en noviembre de 2024, la cual fue girada a la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales pero no fue tratada ni cuenta con dictamen. Aquella iniciativa que llegó con las firmas del gobernador Osvaldo Jaldo y del ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, propone que inhabilite para precandidatos o candidatos a aquellas personas que hayan cometido delitos graves similares a los del otro proyecto, incluyendo a deudores alimentarios. Sin embargo, establece que “la exclusión será aplicable desde que exista sentencia condenatoria en segunda instancia del proceso hasta su eventual revocación posterior o bien hasta el cumplimiento de la pena correspondiente”.