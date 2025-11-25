Carreras en análisis: la UNT debate su transición al sistema de créditos

“La UNT es diversidad”: Pagani destacó el rol de la institución en un evento abierto a la comunidad"

La UNT se sumó a La Noche de las Universidades, una iniciativa impulsada simultáneamente a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El evento, realizado en el Patio del Rectorado, contó con la participación de las Escuelas Experimentales y de toda la comunidad.“La idea del CIN es visibilizar lo que hacemos, abrir nuestras puertas e invitar a la comunidad. Este año elegimos el arte, pero podríamos haber elegido la ciencia o la ingeniería. La UNT es diversidad y queremos que eso se vea”, destacó el rector Sergio Pagani. Además, remarcó el rol social de la universidad pública: “Tenemos la obligación de brindar nuestros servicios en beneficio de la comunidad, mostrar lo que hacemos en investigación, extensión y docencia. Nuestros recursos provienen de la sociedad y es importante que la gente conozca cómo trabajamos y qué les devolvemos”