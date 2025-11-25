Un repaso por 20 años de la Escuela de Cine de la UNT

En la Sociedad Sirio Libanesa: llega “M”, el clásico de terror gótico de Fritz Lang

A principios de la década de 1930, el expresionismo alemán estaba dejando lentamente paso a una nueva forma de realismo, así como el entorno de la derrota sufrida en la Primera Guerra Mundial y su humillación política posterior abría paso al nazismo. El director Fritz Lang cabalgaba entre todas esas experiencias cuando dirigió su magnífica “M, el vampiro de Düsseldorf” en 1931, y en la cual Peter Lorre tuvo su primer papel protagónico en el cine al interpretar a Hans Beckert, un asesino en serie que ataca a niños y que es perseguido tanto por la Policía como por criminales que ven alterados sus negocios por el escándalo social. Con un guión parcialmente inspirado en el caso real del criminal Peter Kürten, fue la penúltima película de Lang realizada en Alemania antes de exiliarse en Estados Unidos.