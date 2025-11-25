Un repaso por 20 años de la Escuela de Cine de la UNT

“Producir, enseñar, aprender y exhibir cine” es el nombre elegido para resumir la intensa actividad realizada por la Escuela Universitaria de Cine, Video y Televisión (Eucvytv) de la Universidad Nacional de Tucumán, que cumple 20 años de su creación y dirige Juan Carlos Veiga.
La propuesta, organizada por representantes del gremio Adiunt (de docentes e investigadores universitarios) tendrá lugar mañana, a partir de las 18, en el Museo de la UNT (San Martín 1.545), con entrada libre y gratuita. Es anunciado como “un encuentro que invita a reflexionar sobre dos décadas de formación, producción y difusión audiovisual en la provincia”.
La actividad contará con la participación de docentes y estudiantes de la Eucvytv y de la Adiunt, para compartir experiencias y perspectivas sobre los procesos de enseñanza y creación en el ámbito académico y artístico en una mesa panel, donde se abordarán también los desafíos que presenta la actividad en este momento.
La jornada continuará con la proyección de parte del material producido en el marco de los ejercicios curriculares realizados en estas dos décadas:
- “Ruido marrón”, estrenado en 2006 por Patricio García
- “Sin dirección”, de Ashley Matheus, de 2012
- “La escondida”, de 2016, realizado por Gastón Bejas y Joaquín Alonso
- “Debajo de la cama” (Mariano Biondi) y “Cañaveral” (Valentina Giménez), ambas de 2018
- “Informe sobre trabajo integrador”, una realización colectiva, y “Metamorfosis” (Bruno Ibañez y Carolina Agüero), las dos de 2023
- “Abierto 24 Horas”, de Lucas Sayún, de 2024
En varios casos, estos cortos oficiaron de cierre de la instancia formativa curricular, ya que los alumnos se reciben haciendo una película, mientras que durante su cursado van acumulando experiencia de filmar.
Por este motivo, la producción de la Escuela es constante y la actividad celebratoria continuará jueves y viernes, pero mudada al Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor del Ente Cultural (San Martín 251). En esos dos días, también desde las 18 y con entrada libre, se realizará un evento que cada año despierta gran interés en la comunidad universitaria y en el público en general: el estreno de los cortometrajes en el ejercicio integrador intercátedras de segundo y tercer año de la carrera.
En la función del jueves se proyectarán tres cortos realizados íntegramente por estudiantes de tercer año, inscriptas en el campo del terror y de la búsquedas de sentido de sus vidas:
- “Onirismo azul”, que narra la experiencia de un escritor que, tras mudarse a una nueva vivienda, comienza a ser atormentado en sus sueños por un fantasma que intenta guiarlo hacia la verdad sobre una muerte ocurrida en esa casa hace tiempo.
- “Lo que dejamos atrás”, anunciado como la historia de un joven que, durante un viaje con su padre, descubre secretos que transforman su percepción sobre su propia identidad.
- “¿Y qué tiene?”, donde una curandera recibe la inesperada visita de una joven desesperada por casarse, desencadenando una trama cargada de misterio y deseo.
El viernes, en tanto, será el turno de los cortos realizados por los alumnos de segundo año, concebidos como microrrelatos que exploran diversas situaciones conflictivas desde la perspectiva de sus personajes, en una propuesta que pretende evidenciar la creatividad y la madurez narrativa alcanzada por el grupo.
El ejercicio integrador cuenta con la participación conjunta de las cátedras de Seminario Taller de Producción Audiovisual I y II orientación Guión, Producción, Fotografía, Montaje y Sonido, además de la colaboración de estudiantes avanzados que acompañan y asesoran los procesos de trabajo en cada proyecto. “Este encuentro constituye una oportunidad para disfrutar del talento emergente de las y los futuros realizadores audiovisuales de nuestra provincia”, se anticipa en la convocatoria.
ESTRENOS DE CINE
“Perros” en el Espacio Incaa: una comedia negra es la ópera prima de Gerardo Minutti
Los Saldaña deben asumir nuevas tareas en su aburrido verano: cuidar al perro y la casa de los Pernas, sus adinerados y poderosos vecinos. Abusan de sus deberes como caseros improvisados, para poder vivir sus propias vacaciones en otro hogar. Pero la desaparición inesperada del perro de los Pernas será el disparador para un enfrentamiento violento, miserable y psicológico entre las dos familias.
Este es el argumento de la comedia negra escrita y dirigida por Gerardo Minutti, en su debut como realizador y protagonizada por Néstor Guzzini, Marcelo Subiotto, Catalina Arrillaga, Noelia Campo, Roberto Suárez y María Elena Pérez, quien fue galardonada con la Biznaga de Plata como actriz de reparto en el 28º Festival de Cine de Málaga, donde el filme compitió en el rubro Mejor Película Iberoamericana. Coproducción entre la Argentina y Uruguay, se verá esta tarde desde las 18 en el Espacio Incaa de la sala Orestes Caviglia del Ente Cultural de Tucumán (San Martín 251).
En la Sociedad Sirio Libanesa: llega “M”, el clásico de terror gótico de Fritz Lang
A principios de la década de 1930, el expresionismo alemán estaba dejando lentamente paso a una nueva forma de realismo, así como el entorno de la derrota sufrida en la Primera Guerra Mundial y su humillación política posterior abría paso al nazismo. El director Fritz Lang cabalgaba entre todas esas experiencias cuando dirigió su magnífica “M, el vampiro de Düsseldorf” en 1931, y en la cual Peter Lorre tuvo su primer papel protagónico en el cine al interpretar a Hans Beckert, un asesino en serie que ataca a niños y que es perseguido tanto por la Policía como por criminales que ven alterados sus negocios por el escándalo social. Con un guión parcialmente inspirado en el caso real del criminal Peter Kürten, fue la penúltima película de Lang realizada en Alemania antes de exiliarse en Estados Unidos.
La película es la elegida por Zap Cine para ser proyectada hoy en su ciclo de los lunes en la Sociedad Sirio Libanesa (Maipú 575) con entrada libre y gratuita a las 20.