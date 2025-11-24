La contundente respuesta de Ángel Di María al pasillo de espaldas de Estudiantes y a la polémica por el título de Rosario Central

Pero el capitán fue más directo al hablar del reconocimiento que Central recibió días antes en la sede de la Liga Profesional. Di María explicó que el plantel se enteró del nombramiento cuando fue convocado por las autoridades. “Nos llamaron para ir, estaban todos los dirigentes y ninguno dijo nada, así que nos sentimos campeones”, afirmó. Y completó: “Hay que preguntarles a los que querían que salga campeón el puntero de la tabla anual. Eso vino de los equipos grandes y nosotros aceptamos”.