La contundente respuesta de Ángel Di María al pasillo de espaldas de Estudiantes y a la polémica por el título de Rosario Central

El capitán "canalla" habló tras la eliminación en Arroyito y buscó bajarle el tono al gesto que marcó la previa, aunque dejó definiciones contundentes sobre el reconocimiento que recibió su equipo.

SIN FILTROS. Ángel Di María habló tras la caída en Arroyito y se refirió al pasillo de espaldas de Estudiantes y al reconocimiento otorgado a Rosario Central. Fotobaires
Hace 2 Hs

La noche en el Gigante de Arroyito estuvo cargada desde antes del pitazo inicial. Y Ángel Di María, referente absoluto de Rosario Central, fue una de las voces más buscadas tras la derrota 1-0 frente a Estudiantes y el gesto que dominó la escena: el pasillo de espaldas que el "Pincha" realizó en señal de desacuerdo con el título anual otorgado al Canalla.

Consultado por la escena que recorrió el país, Di María optó por no agrandar la tensión. “Es cosa de ellos. El pasillo lo hicieron igual. Uno de los chicos nos dijo que iba a ser así y está bien. Nosotros entramos como teníamos que entrar y queda ahí”, sostuvo en ESPN, intentando cerrar el capítulo sin sumar polémica.

Pero el capitán fue más directo al hablar del reconocimiento que Central recibió días antes en la sede de la Liga Profesional. Di María explicó que el plantel se enteró del nombramiento cuando fue convocado por las autoridades. “Nos llamaron para ir, estaban todos los dirigentes y ninguno dijo nada, así que nos sentimos campeones”, afirmó. Y completó: “Hay que preguntarles a los que querían que salga campeón el puntero de la tabla anual. Eso vino de los equipos grandes y nosotros aceptamos”.

También desmintió haber recibido información anticipada sobre el título, como circuló en redes. “Dije que nos sentíamos campeones después de Instituto, no porque lo hubiera sabido. Lo sentíamos así. Son muchos años sin terminar primeros en la anual y es importante. Entramos a la Libertadores tras dos semestres increíbles y merecíamos terminar de esa manera”.

En cuanto a la eliminación, Di María hizo un análisis sincero. “Fuimos el mejor equipo del año. No es fácil pelear contra River y Boca, pero sacamos una cantidad increíble de puntos. El mata-mata es así, puede pasar. Ellos hicieron un gran partido y un lindo gol. Intentamos de cualquier manera pero no se dio”.

El extremo reconoció la frustración, aunque destacó la campaña. “Hicimos un buen partido, tuvimos situaciones, lo trabajamos bien, pero no pudimos convertir. Sabíamos que enfrentábamos a un rival con jugadores de calidad. Ahora a descansar, no queda otra”.

La derrota y el gesto de Estudiantes se mezclaron con las repercusiones del título otorgado por la AFA, una decisión que sigue generando ruido. Mientras Central cierra su temporada con un orgullo deportivo innegable y una eliminación prematura, la discusión por la legitimidad del reconocimiento promete continuar. Di María, fiel a su estilo, eligió no entrar en el fuego cruzado, pero dejó claro cómo lo vive puertas adentro: “Nos sentimos campeones, y eso no nos lo saca nadie”.

