La historia de dos jinetes que se “escaparon” de un gran monumento

Y continuaba la crónica: “Se trata de un gran basamento de unos 20 metros de largo y unos 17 de ancho, dotado de dos elevaciones, en una de las cuales se alza una figura femenina que representa la Gloria, mientras en la otra está el general Manuel Belgrano, a caballo, con la espada desenvainada. A ambos lados de la base aparecen figuras que registran aspectos de la batalla y, en el sector frontal, la imagen de Nuestra Señora de La Merced. Puede dar una idea de la monumentalidad de este conjunto, el hecho de que la representación de la Gloria se eleva a 25 metros de altura, mientras la de Belgrano llega a 14”.